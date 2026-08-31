Cebinizde veya evinizin bir köşesinde unuttuğunuz bozuk paralar tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir servet barındırıyor olabilir. İngiltere’de madeni para koleksiyoncularını peşinden koşturan nadir bir 2 peni, üzerindeki küçük bir basım hatası sayesinde tam 1.000 sterlin (65.423 TL) değerine ulaşıyor. Uzmanlar, cüzdanında bu parayı bulunduran şanslı kişilerin arka yüzdeki iki kelimeye dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

ELİNDE BU PARADAN OLAN ZENGİN OLDU

Nadir madeni paralar konusunda içerikler üreten popüler koleksiyoncu @CoinCollectingWizard, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bozuk para avcılarını heyecanlandırdı. Olayın merkezinde ise 1983 yılına ait üretim hatası yapılmış 2 penilik madeni paralar yer alıyor.

1971 ile 1981 yılları arasında basılan tüm 2 penilerin üzerinde "NEW PENCE" (Yeni Kuruş) ibaresi yer alıyordu. Kraliyet Darphanesi, 1982 yılı itibarıyla bu tasarımı değiştirerek ibareyi "TWO PENCE" (İki Kuruş) haline getirdi. Ancak 1983 yılında basılan çok küçük bir parti 2 penide unutulmaz bir hata yapıldı ve paraların arka yüzüne yanlışlıkla eski tasarım olan "NEW PENCE" yazıldı.

KOLEKSİYONCULAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Eğer elinizdeki 1983 basımı 2 peninin arka yüzünde "TWO PENCE" yerine "NEW PENCE" yazıyorsa, piyasa değeri yaklaşık 1.000 sterlini (65.423 TL) bulan son derece nadir bir parçaya sahipsiniz demektir. Uzmanlar, bu hatalı basımların dolaşımdaki bozuk paralardan ziyade, 1983 Kraliyet Darphanesi’nin özel koleksiyon setlerinde bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu vurguluyor.

PARAYI SAKIN TEMİZLEMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından koleksiyonculardan altın değerinde bir uyarı da geldi. Şans eseri böyle bir para bulan kişilerin parayı kesinlikle parlatmaya veya temizlemeye çalışmaması gerektiği belirtildi. Kimyasal veya fiziksel temizliğin paranın özgün yapısını bozduğunu söyleyen uzmanlar, bunun bir madeni paraya yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu ve değerini ciddi oranda düşürdüğünü hatırlattı.