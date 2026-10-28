İngiltere'de yalnızca yedi ay boyunca dolaşımda kalmış olan 14. yüzyıla ait nadir bir altın sikke, sıradan bir banliyö evinde muhafaza edildikten sonra çıkarıldığı açık artırmada 70.000 sterline (yaklaşık 4 milyon 636 bin liraya) satıldı.

İnternet ve telefon üzerinden gelen tekliflerin yarıştığı açık artırmanın son anlarında iki telefon katılımcısının artırımlarıyla nihai fiyatı 70.000 sterlin (yaklaşık 4 milyon 636 bin lira) olarak kaydedildi. Satışta ayrıca yüzde 22 oranında alıcı komisyonu uygulandı.

PARA KISA SÜRE SONRA TEDAVÜLDEN KALDIRILDI

1327–1377 yılları arasında hüküm süren Kral III. Edward, İngiltere'nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmek ve dönemin yaygın Fransız ile Floransa altın paralarına yerli bir alternatif sunmak amacıyla 1344 yılında altın sikke serisini başlattı. Çifte leopar (çifte florin), leopar ve yarım leopar birimlerinden oluşan bu serideki tasarımlarda, kralın tahttaki tasvirinin yanında yer alan hanedan leoparları ile Fransa tahtı üzerindeki hak iddialarını yansıtan armalar yer aldı.

Ancak British Museum ve Numismatic Guaranty Company (NGC) kayıtlarına göre, nominal değerinin içerdiği altın miktarından yüksek belirlenmesi ve ülkenin mevcut para sistemine pratik olarak uyum sağlayamaması nedeniyle leopar serisi başarısızlıkla sonuçlandı.

Ocak–Temmuz 1344 arasında darbedilen paralar, 20 Ağustos 1344 tarihinde resmi olarak tedavülden çekildi. Yerine basılan ve bir sterlinin üçte birine denk gelen 'noble' serisi ise İngiltere'nin dolaşımda kalıcı hale gelen ilk altın sikkesi oldu.

TEDAVÜLDEN ÇEKİLDİKTEN SONRA ÇOĞU ERİTİLDİ

NGC verileri, kısa süren dolaşım ömrü sebebiyle leopar sikkelerinden sınırlı sayıda basıldığını ve tedavülden çekilmelerinin ardından büyük kısmının eritildiğini aktardı.

Günümüze ulaşan örnekler arasında; 1857'de Tyne Nehri'nde bulunan ve British Museum koleksiyonuna giren iki adet çifte leopar ile 2006'da İngiltere'nin güneyinde tespit edilip satılan üçüncü bir örnek yer alıyor.