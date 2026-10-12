ABD Darphanesi'nin ilk uzay temalı parası olan ve onlarca yıl bir tüpün içinde fark edilmeden saklanan 1971 üretimi deneysel Eisenhower doları yeniden açık artırmaya çıkarıldı.

CoinWeek raporuna göre, basıldığı dönemden günümüze ulaştığı bilinen sadece üç prototipten biri olan ve "Judd-2147" adıyla kataloglanan madeni para, çevrim içi müzayede evi GreatCollections üzerinden satışa sunuldu. Müzayedede teklif verme süresinin 18 Ekim 2026'da tamamlanacağı belirtildi.

BİR TESADÜFLE ORTAYA ÇIKTI

Tarihi keşif, 15 Şubat 2008 tarihinde Kaliforniya'daki Long Beach Coin Expo sırasında gerçekleşti. Fuarı ziyaret eden koleksiyoncu Lee C. Lydston ve eşi Denise, bir satıcının tezgahında %40 gümüş içeren Eisenhower dolarlarının yer aldığı tüpleri inceledi. Lydston, tüplerin birinden çıkardığı 1971-S baskısı doların standart ve koleksiyonluk paralarla uyuşmadığını fark etti.

Paranın yüzey dokusu, baskı keskinliği ve arka yüzünde yer alan Ay detaylarının seri üretim modellerinden farklı olması üzerine ürün bilimsel incelemeye alındı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLEMEDİ

Ike Group uzmanları ve araştırmacılar tarafından yapılan incelemelerde, paranın arka yüzünün Dwight D. Eisenhower Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde muhafaza edilen 1970 yılına ait ilk galvano tasarımlarıyla birebir eşleştiği belirlendi. Baş Gravürcü Frank Gasparro'nun ilk tasarım aşamasında Ay yüzeyine işlediği detaylı kraterlerin, seri üretime geçilmeden önce kaldırıldığı tespit edildi.

Professional Coin Grading Service (PCGS) tarafından yapılan metalurjik testler, madeni paranın %40 gümüş ve %60 bakır alaşımından oluştuğunu doğruladı. Parada ayrıca kuvvetli baskı izleri ve kalıp cilalama çizgileri saptandı.

İMHA EDİLMESİ GEREKİYORDU PİYASAYA SIZDI

1971 yılında 36 yıllık bir aradan sonra tekrar basılan dolar banknot/bozuk para serisi için Philadelphia Darphanesi'nde gazetecilerin katılımıyla deneysel deneme baskıları yapılmıştı. Dönemin Darphane kuralları gereği, test amacıyla üretilen tüm deneme paralarının Direktörün Deneme Baskısı Komitesi tarafından imha edilmesi gerekiyordu.

Ancak bu talimata rağmen San Francisco Darphanesi'nin "S" harfini taşıyan üç prototip paranın imha edilmeyerek koleksiyoncuların "Blue Pack" olarak adlandırdığı standart ambalajlar içinde piyasaya sızdığı anlaşıldı.

İKİ ÖRNEK DAHA TESPİT EDİLDİ

İlk keşfin ardından yürütülen araştırmalarda prototip serisine ait iki örnek daha tespit edildi:

İkinci Prototip (2010): Koleksiyoncu Charles Chatham tarafından Alabama'daki bir rehin dükkanından 10 dolara satın alındı. Bu örnekte ön yüzdeki "LIBERTY" yazısındaki harf varyasyonları dikkat çekti.

Üçüncü Prototip (2013): Bir koleksiyoncu tarafından eBay üzerinden fark edilerek satın alındı ve PCGS SP66 derecesi aldı.

REKOR SATIŞ BEKLENTİSİ

San Francisco Darphanesi'nin sadece 1971 yılında 10 milyondan fazla gümüş dolar bastığı dikkate alındığında, üç adetle sınırlı kalan bu prototipler Amerikan nümizmatiğinin en nadir parçaları arasında gösteriliyor.

Ocak 2022'deki müzayedede 264.000 dolara (yaklaşık 13 milyon lira) satılarak rekor kıran bu özel parça, PCGS tarafından SP67 olarak derecelendirildi. 55926571 sertifika numaralı madeni para, üç prototip arasında Certified Acceptance Corporation (CAC) yeşil etiket onayına sahip tek ve en yüksek dereceli örnek konumunda bulunuyor.