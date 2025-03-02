Küresel piyasalar, Donald Trump'ın ticaret politikalarına dair açıklamaları ve merkez bankalarının para politikaları gibi kritik faktörün etkisi altında fiyatlanıyor. Bu faktörler döviz piyasalarında uzun zamandır görülmeyen hareketlere neden oluyor. Euro ve Dolar arasındaki makasın daralması, yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar piyasadaki belirsizliğe karşı uyardı.

TRUMP'IN HAMLELERİ PİYASALARI YAKTI

Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne dair gümrük tarifeleri uygulama tehdidi, döviz piyasasında belirsizliği tetikliyor. Yatırımcılar, bu durumun küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği endişesiyle güçlü olarak benimsedikleri dolara yöneliyor.

EURO ÇAKILDI DOLAR UÇTU

Trump'ın ticaret politikalarına yönelik açıklamaları sonrası Euro değer kaybı yaşarken, dolar ise değer kazandı. Euro/Dolar paritesi, 1,0480 seviyesinden 1,0358 seviyesine gerileyerek Euro'nun Dolar karşısındaki zayıflığını gösterdi. Dolar endeksi ise yükseliş trendine girerek 107,668 seviyesinin üzerini gördü.

(Dolar endeksi grafiği)

(Euro/Dolar grafiği)

MERKEZ BANKALARI PİYASAYA ŞEKİL VERİYOR

Fed'in faiz kararları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikaları, piyasalara yön veren önemli faktörler olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, döviz piyasalarındaki belirsizliğin devam edeceği öngörüsünde bulunurken, yatırımcılara temkinli olmalarını ve risklerini dağıtmalarını tavsiyesinde bulundu.