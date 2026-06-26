Almanya merkezli Commerzbank Research analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın para politikasında gevşeme ihtimalini değerlendirdiğini ancak mevcut enflasyon görünümünün faiz indirimlerini desteklemediğini belirtti. Ghose'nın hazırladığı "TRY: Temel göstergeler olumsuz seyrederken Karahan gevşemeye göz kırpıyor" başlıklı raporda, bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşün bankaların efektif fonlama maliyetini yüzde 40'lık gecelik borç verme faizinden yüzde 37'lik politika faizine yaklaştıracağı kaydedildi. MANŞET ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDECEK Petrol ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin haziran enflasyonunu geçici olarak düşürebileceğini belirten banka, bu iyileşmenin sonraki aylarda tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı. Manşet enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalacağı ve temel fiyat baskılarının güçlü seyrini koruyacağı öngörüldü. Commerzbank, TCMB'nin repo fonlamasına dönerek efektif faizi düşürmesi halinde Türk lirasında oynaklığın artabileceği ve sert değer kaybı riski oluşabileceği uyarısında bulundu. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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