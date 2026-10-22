Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında öğle saatlerinde akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.

GAZOZUNU İÇEREK İÇERİ GİRDİ, SANİYELER İÇİNDE ÇALDI

İddiaya göre, dükkan sahibinin iş yerinin arka tarafında bulunmasını fırsat bilen bir kişi, elindeki gazoz şişesiyle rahat tavırlar sergileyerek mağazadan içeri girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, bankonun üzerinden vitrine uzanarak piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan cep telefonunu çaldı.

GAZOZUNU YUDUMLAYIP SOĞUKKANLILIKLA UZAKLAŞTI

Çaldığı telefonu cebine koyan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi elindeki gazozu yudumlamaya devam ederek son derece soğukkanlı bir şekilde mağazadan çıkıp gözden kayboldu.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Durumun fark edilmesinin ardından haber verilen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak pişkin hırsızın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.