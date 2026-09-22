Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentisi kuvvetlenirken, küresel finans kuruluşu UBS değerli metal için yeni fiyat hedeflerini duyurdu.

Bankanın değerlendirmesine göre mali görünümle ilgili endişeler, ABD dolarının uzun vadeli değerine yönelik riskler ve canlı yatırım talebi fiyatları destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Altınla güçlü korelasyon gösteren gümüşün önümüzdeki dönemde de yükseliş eğilimini koruyabileceği ifade ediliyor.

KADEMELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bankanın yayımladığı projeksiyonlar gümüş fiyatlarında kademeli bir artışa işaret ediyor. 18 Eylül itibarıyla ons başına yaklaşık 66,50 dolar seviyesinde işlem gören gümüş için belirlenen hedefler; Aralık 2026'da 70 dolar, Mart 2027'de 75 dolar, Haziran 2027'de 75 dolar ve Eylül 2027'de 80 dolar olarak sıralanıyor.

Altın ile gümüş arasındaki ilişkinin son yılların yüksek seviyelerine yaklaştığını ileri süren UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüşün son dönemdeki fiyat hareketleriyle büyük ölçüde altındaki seyri takip ettiğini ve piyasada "altının daha yüksek betalı versiyonu" olarak nitelendirildiğini kaydediyor.

YAPAY ZEKA VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TALEBİ DESTEKLİYOR

Gümüş talebi ve piyasa dengeleri üzerinde hem sanayi kaynaklı dinamikler hem de para politikaları belirleyici rol oynuyor.

Güneş enerjisi sektöründe birim üretim başına gümüş kullanımının azalması talep üzerinde aşağı yönlü bir unsur oluştursa da; veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, elektrik şebekeleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen yeni talebin bu kaybı dengelemesi bekleniyor.

Arz tarafında ise küresel gümüş üretiminin çoğunlukla diğer madenlerin yan ürünü olarak elde edilmesi nedeniyle, fiyatlar yükselse bile kısa sürede üretimin artırılması kolay görünmüyor.

KISA VADELİ RİSKLER VE GENEL GÖRÜNÜM

Gümüşün görünümündeki en belirgin kısa vadeli risk olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası gösteriliyor. Daha şahin bir Fed duruşu ve olası faiz artışlarının gümüş üzerinde baskı yaratabileceği, ancak yüksek altın fiyatları ve güçlü yatırım talebinin bu baskıyı orta ve uzun vadede sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

UBS, küresel büyümede yavaşlama ve sanayi talebindeki sert düşüş risklerine rağmen gümüş üzerindeki risklerin orta vadede yukarı yönlü ağırlığını koruduğunu belirtiyor.

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