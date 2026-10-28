Gümüş fiyatları 11 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen daha sert bir düşüş senaryosunun koşullarını açıkladı. Hansen'e göre altın-gümüş rasyosunun 90'lı seviyelerin sonlarına yükselmesi, altının 4 bin dolar civarında kalması varsayımıyla gümüş fiyatlarını 40'lı dolarların alt seviyelerine çekebilir. Ancak Hansen, bu görünümün temel senaryoları olmadığını vurguladı.

Hansen, gümüşün önceki yükseliş ivmesinin bir bölümünü kaybettiğini belirtti. Altının 4 bin dolar civarında tutunması, gümüşteki zayıf seyirle birlikte iki metal arasındaki fiyat oranını yukarı taşıdı.

RASYODA KRİTİK SEVİYE 74,66

Altın-gümüş rasyosunun 74,50 seviyesine yaklaştığını belirten Hansen, yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 74,66'ya dikkat çekti. Bu eşiğin üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleşmesi, gümüşün altına karşı daha fazla değer kaybedebileceğine işaret edebilir.

Hansen'e göre böyle bir durumda, rasyonun 2025-2026 dönemindeki düşüşünün yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen 82,30 gündeme gelebilir. Buna karşılık rasyonun 74,66'dan geri dönmesi, gümüş fiyatlarında kısa vadeli rahatlama sağlayabilir. Bu senaryoda rasyo için ilk destek seviyesi 72 olarak gösteriliyor.

FON POZİSYONLARI 32 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve spekülatif yatırımcı ilgisindeki azalma, gümüş piyasasında baskı yaratan başlıca unsurlar arasında gösterildi. Hansen, gümüşün altındaki fiyat hareketlerini daha güçlü takip etme eğiliminin, momentum odaklı alımların azalmasıyla dezavantaja dönüştüğünü kaydetti.

Altında olduğu gibi gümüşte de son dönemdeki satışların büyük bölümünün momentum odaklı hedge fonlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Hansen'in paylaştığı verilere göre yönetilen fonların net uzun pozisyonları, 3 bin 746 kontrata gerileyerek son 32 ayın en düşük seviyesine indi.

ETF VARLIKLARI YEDİ AYIN ZİRVESİNDE

Spekülatif pozisyonlardaki gerilemeye karşılık, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep görece dirençli kaldı. Temmuz ayında 24 bin 300 ton olan ETF gümüş varlıkları, 25 bin 100 tona yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hansen, bu ayrışmanın uzun vadeli yatırımcı ilgisinin korunduğunu gösterdiğini belirtti. Değerli metaller piyasasının yönünde altının temel belirleyici olmayı sürdürdüğünü ifade eden Hansen'e göre gümüşte kalıcı toparlanma, değerli metaller genelinde yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanmasına bağlı olacak.

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