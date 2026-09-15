Fed'in faiz kararına odaklanan gümüş fiyatları yeni günde karışık seyir sergiliyor. Ons gümüş yeni günde sabah seansında TSİ 08.28'de 63,14 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşte de yatay bir seyrin olduğu görülüyor. Gram gümüş TSİ 08.28'de 98,72 lira seviyesinde bulunuyor. 80 DOLARLIK HEDEF MASADA Dalgalanmaya rağmen UBS, gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerini değiştirmedi. Banka, ons başına gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara ulaşmasını, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara yükselmesini ve Eylül 2027'de 80 doları görmesini bekliyor. UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi mevcut seviyenin yüzde 8,6, Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise yüzde 24 üzerinde bulunuyor GÖZLER FED'DE Piyasalar ise gümüşün kısa vadeli seyri açısından Fed'in 15-16 Eylül toplantısına odaklandı. UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklerken, kararın kendisinden çok sonrasında verilecek mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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