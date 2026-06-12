Cüzdanları ve eski kumbaraları kontrol edin! Zamanında yapılan küçücük bir üretim hatası, bugün sahibine tam bir servet kazandırıyor. Amerika’nın en nadir ve en çok aranan hatalı paralarından biri olan 1943-S Lincoln senti, Stack’s Bowers Galleries tarafından düzenlenen açık artırmayla yeniden satışa çıkıyor.

Bu parayı bu kadar özel yapan şey ise nümismatik dünyasında bir ilk olması. PCGS tarafından AU-55 (Neredeyse Çil) olarak sınıflandırılan bu madeni para, kendi serisinde "Altın CAC" onayına sahip dünyadaki tek 1943 bronz senti unvanını taşıyor!

SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALDI

1943 yılında ABD Darphanesi, savaşta kritik öneme sahip olan bakırı korumak için sent üretimini çinko kaplı çeliğe kaydırdı. 1944'te ise mermi kovanlarından geri dönüştürülen metallerle yeniden bronz pullara dönüldü. İşte bu hızlı ve karmaşık geçiş sürecinde, çok az sayıda bronz pulun üzerine hatalı olarak 1943 tarihi basıldı ve bu paralar fark edilmeden piyasaya sızdı.

DÜNYADA SADECE BİRKAÇ TANE VAR

Uzmanların paylaştığı verilere göre, bu tarihi hatadan günümüze ulaşan madeni paraların sayısı parmakla sayılacak kadar az:

Philadelphia Darphanesi: 17 adet

San Francisco Darphanesi (S): 7 adet (İşte açık artırmaya çıkacak olan, 5 daire değerindeki o nadir parça bu grupta!)

Denver Darphanesi (D): Sadece 1 adet

Müzayede evi, satışa sunulacak bu özel paranın hafif mat orijinal parıltısını hala koruduğunu ve üzerindeki detayların neredeyse kusursuz olduğunu belirtti.

GERÇEK DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu hatalı paraların piyasayı nasıl salladığının en büyük kanıtı ise geçmiş satışlarda saklı. Türünün tek örneği olan Denver (D) basımı 1943 bronz senti, katıldığı bir açık artırmada tam 840.000 dolara (yaklaşık 38 milyon 831 bin 940 TL) alıcı bulmuştu.

Bugün Türkiye şartlarında tam 5-6 tane lüks daire satın alabileceğiniz bu devasa bütçe, nümismatik dünyasında tek bir "kuruş" ile parmaklarınızın ucuna gelebiliyor. Uzmanlar; madeni paranın kondisyonu ve nadirliği değiştikçe bu fiyatın daha da katlanabileceğine dikkat çekti.