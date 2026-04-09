Nümismatik dünyasında üretim hataları, sıradan banknotları nadide koleksiyon parçalarına dönüştürebiliyor. Bu durumun güncel örneklerinden biri, 1986 yılına ait olan ve üzerinde üç farklı basım kusuru barındıran 50 Türk Lirası oldu. Söz konusu banknot, standart emisyonlardan ayrılan spesifik özellikleriyle dikkat çekiyor.

50 LİRAYI EŞSİZ KILAN ÖZELLİKLER

Bu özel parayı diğerlerinden ayıran ve piyasa değerini yükselten teknik hatalar var. Banknotun üzerindeki ay-yıldız simgesi, olması gereken koordinatların dışına çıkarak kenar boşluğuna çok yakın bir noktada konumlandı.

Atatürk portresinin göz çevresinde, mürekkebin hatalı dağılması sonucu oluşan ve koleksiyonerler arasında "gözyaşı" olarak adlandırılan karakteristik bir iz bulunuyor. Paranın değerini gösteren "50" ibaresi, standart serilerdeki boyutundan daha büyük ve belirgin puntolarla basıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Tedavülde olduğu dönemde yalnızca kendi nominal değeriyle işlem gören bu hatalı basım banknotlar, günümüzde koleksiyon piyasasında 10.000 TL ve üzerindeki rakamlarla el değiştiriyor. Arzın son derece kısıtlı olması, bu tür darphane hatalı paraların zaman içerisinde değer kazanmaya devam eden birer yatırım nesnesine dönüşmesine yol açıyor.