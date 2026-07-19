Dolar/TL kuru, rekor üstüne rekor kırıyor. Türk Lirası'nda görülen değer kaybının etkisiyle, her gün kuruş bir rekoru aşan dolar/TL'ye yönelik tahminlerde güncellenmeye başladı. JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank, dolar/TL için yeni tahminlerini paylaştı.

Dolar/TL 47,16 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk Lirası'nda görülen büyük değer kayıpları, dolar/TL'de yükselişi tetikliyor.

Bankacılık devleri, TL'ye yönelik kontrollü ve kademeli bir değer kaybı beklentisinin sürdüğü konusunda hem fikir oldular.

SENE SONU BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Kurumlar arasında yıl sonu tahminlerinde sınırlı farklılıklar görülüyor. Dolar/TL'ye yönelik beklentiler büyük ölçüde 51-53 bandında yoğunlaşıyor. 2027 yılına ilişkin öngörüler ise dolar/TL'nin 61,7 ile 65 aralığına yükselebileceğine işaret ediyor.

İşte bankacılık devlerinin tahminleri...

JPMorgan, 2026 yıl sonu için dolar/TL tahminini 51,4, 2027 yıl sonu tahminini ise 61,7 olarak açıkladı.

Deutsche Bank ise kurun 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 65 seviyesine yükseleceğini öngördü.

İspanyol banka BBVA, dolar/TL'nin 2026 yılını 52 seviyesinde tamamlayacağını tahmin etti.

ING Global de yıl sonu beklentisini 53 olarak açıkladı.

Danimarka merkezli Danske Bank, diğer kurumlardan farklı olarak kısa ve orta vadeli beklentilerini de paylaştı.

Banka, dolar/TL kurunun bir ay içinde 47,80 seviyesine, önümüzdeki 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşacağını öngördü.

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