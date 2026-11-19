Yıllardır çekmecelerde ve dolaplarda bekleyen eski dijital fotoğraf makineleri, ikinci el piyasasında değer kazanmaya başladı. Özellikle Canon, Fujifilm ve Panasonic markalı bazı modellerin alım fiyatları son beş yılda birkaç kat arttı. 2010 yılında piyasaya sürülen bir Canon modelinin fiyatı ise yüzde 321 yükseldi.

İkinci el fotoğraf ekipmanları satış platformu MPB tarafından yapılan araştırmada, son beş yıldaki alım fiyatları karşılaştırıldı. Araştırmaya göre kompakt fotoğraf makinelerinin fiyatı yükselirken DSLR ve aynasız modellerin büyük bölümünde düşüş yaşandı.

BAZI MODELLERİN FİYATI 20 BİN TL'Yİ AŞTI

Araştırmada en dikkat çekici artış, 2010 yılında piyasaya sürülen Canon PowerShot G12 modelinde görüldü. Ekim 2021'de bu model için 95 euro (5 bin 286 TL) teklif edilirken, Ekim 2026'da teklif 400 euroya (22 bin 256 TL) yükseldi. Böylece modelin alım fiyatı yüzde 321 arttı.

Canon'un diğer kompakt modellerinde de benzer yükselişler yaşandı. Canon PowerShot G7 X II için sunulan fiyat 285 eurodan (15 bin 857 TL) 665 euroya (36 bin 971 TL) çıktı. Daha eski Canon PowerShot G7 X modelinin fiyatı ise 215 eurodan (11 bin 957 TL) 490 euroya (27 bin 264 TL) yükseldi.

BAZI AYNASIZ MODELLER DEĞER KAZANDI

Değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. DSLR olarak bilinen dijital SLR fotoğraf makinelerinin alım fiyatları ortalama üçte bir oranında geriledi. Aynasız fotoğraf makinelerinde de medyan fiyat düşüşü yaklaşık yüzde 22 oldu.

Buna rağmen bazı küçük aynasız modellerin fiyatında artış görüldü. Fujifilm X-M1 için sunulan alım fiyatı 88 eurodan (4 bin 896 TL) 230 euroya (12 bin 797 TL) yükseldi. Olympus PEN E-PL3 modelinin fiyatı 37 eurodan (2 bin 058 TL) 95 euroya (5 bin 286 TL) çıktı.

Panasonic Lumix DMC-GM5 modelinin alım fiyatı ise 180 eurodan (10 bin 015 TL) 435 euroya (24 bin 203 TL) yükseldi.

883 FOTOĞRAF MAKİNESİ VE LENS İNCELENDİ

MPB araştırmasında, Avrupa pazarında 16 Ekim 2021 ve 16 Ekim 2026 tarihlerindeki temel alım fiyatları karşılaştırıldı. İncelemede yeniye yakın durumdaki ürünler esas alındı. Toplam 883 fotoğraf makinesi ve lens modelinin değerlendirildiği araştırmada 50 kompakt fotoğraf makinesi, 107 aynasız sistem fotoğraf makinesi ve 108 DSLR model yer aldı.

Araştırma sonucunda incelenen fotoğraf ekipmanlarından 127'sinin alım fiyatının yükseldiği belirlendi. Bu sayı, toplam ürünlerin yaklaşık yüzde 14'üne karşılık geldi.

Öte yandan eski akıllı telefonların da belirli bileşenlerde yaşanan küresel tedarik sıkıntısı nedeniyle değer kazandığı belirtildi. Özellikle RAM olarak bilinen bellek bileşenlerindeki arz sıkıntısı, eski telefonların ikinci el piyasasındaki değerini etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.