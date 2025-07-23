ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını söyleyerek, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Trump, Truth Social hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda, Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" olarak nitelendirdi.

TOYOTA, HONDA, NİSSAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın ABD’nin otomobil tarifelerini mevcut yüzde 25 seviyesinden yüzde 15’e düşürdüğünü açıklamasının ardından Japon otomobil üreticilerinin hisseleri yükseliş yaşadı.

Honda hisseleri yüzde 8’den fazla artış gösterirken, Toyota hisseleri yaklaşık yüzde 12 arttı. Nissan hisseleri yüzde 8’in üzerine çıkarken, Mazda Motor hisseleri yüzde 17’den fazla değerlendi. Mitsubishi Motors ise yüzde 13’ün üzerinde sıçrama yaptı.

Açıklama sonrasında Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin hisseleri de yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Kia hisseleri ise yüzde 0,2 arttı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, 26 Mart’ta yaptığı açıklamayla, tüm ithal araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulandığını açıklamıştı. Bu karar 2 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

Gümrük verilerine göre, 2024'te Japonya’nın ABD’ye yaptığı otomobil ihracatı, toplam ihracatının yüzde 28,3’ünü oluşturuyordu.