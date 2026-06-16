Antalya'nın Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi. Pastaneden yaş pasta alarak yol kenarında kendisini bekleyen eşinin yanına doğru yürüyen Mehmet Kadir Ergenci, arkasından yaklaşan husumetlisinin tabancalı saldırısına uğradı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ATEŞ ETTİ

Olay anında Mehmet Kadir Ergenci alışverişini tamamlayıp aracına ilerlediği sırada, kendisini takip eden A.B. tabancayla arkasından yaklaşarak bacaklarına ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunların ardından Ergenci, saldırgana doğru yönelmeye çalıştı. Bu sırada kaldırımda kaçmaya çalışan şüpheli A.B., Ergenci'nin yere düşmesi üzerine geri dönerek tabancayla tekrar ateş açtı. Ergenci'nin bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralandığı belirlendi.

EŞİ SALDIRGANIN PEŞİNDEN KOŞTU, ÇOCUKLAR PANİK YAŞADI

Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören araçtaki eşi, hemen aşağı inerek kaçan saldırganın peşinden koştu. Şüphelinin ara sokağa girerek izini kaybettirmesi üzerine, Ergenci'nin eşi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Mehmet Kadir Ergenci'yi ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ergenci ile şüphelinin birbirlerini önceden tanıdıkları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, Ergenci'nin düştüğü yerin yakınındaki bir araçta bulunan çocukların, saldırgandan korkarak panik içinde kaçıştığı anlar da yer aldı.