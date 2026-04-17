oyun dünyasını çıkışı ile sarsan, bir neslin vageçilmezi olan ve hatta üzerine film bile yapılan 'GameBoy' yaşattığı rüya gibi çocukluktan sonra bir de elinde tutanları zengin ediyor. Oyun dünyası kadar koleksiyon piyasasını da ilgilendiren bazı GameBoy modelleri bulunuyor. Kısıtlı sayıda üretilen, ilginç tasarımlara sahip ve marka özelliği taşıyan bu oyun konsolları 18 bin TL'den alıcı buluyor.

Çekmecenizde Bir Servet Yatıyor Olabilir

Video oyunları artık sadece dijital eğlence değil, açık artırmaların en gözde parçaları haline geldi. Özellikle Nintendo'nun sınırlı sayıda ürettiği bazı el konsolları, bugün lüks bir otomobil fiyatına alıcı bulabiliyor. İşte sıradan bir oyun deneyiminden öte, tarihî bir hazineye dönüşen o modeller:

GameBoy Pocket Hello Kitty Edition: Japonya’nın Pembe Rüyası

Sadece Japonya'da sınırlı sayıda üretilen bu model, sevimli Hello Kitty tasarımıyla başta sadece bir "merak" öğesiydi. Ancak zaman geçtikçe, kutusu açılmamış bir Hello Kitty Edition bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bugün retro koleksiyoncularının listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

GameBoy Light: Gece Kuşlarının Kutsal Kasesi

Nintendo'nun aydınlatmalı ekran teknolojisini ilk kez sunduğu bu model, döneminde sadece Japonya pazarına özel kalmıştı. Gece saatlerinde harici bir ışığa ihtiyaç duymadan oyun oynatabilen bu "ışıklı efsane", nadirliğiyle bugün dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor.

New 3DS XL Galaxy Edition: Kozmik Bir Şaheser

Tasarımıyla sizi galaksiler arası bir yolculuğa çıkaran Galaxy Edition, mor ve lacivert tonlarındaki gökyüzü temasıyla Nintendo'nun en şık tasarımlarından biri kabul ediliyor. Hem görsel zenginliği hem de teknik donanımıyla, kondisyonu yüksek bir model bulmak tam bir servet sebebi.

New 3DS XL Metroid (Samus Edition): Bir Kahramanın Zırhı

Samus Aran'ın o meşhur turuncu-sarı zırhının detaylarını taşıyan bu konsol, Metroid hayranları için "olmazsa olmaz" bir parça. Serinin sınırlı sayıdaki üretimi, bu konsolu piyasadaki en değerli Samus hatıralarından biri haline getirdi.

3DS XL NES Limited Edition: Nostaljinin Zirvesi

Klasik Nintendo Entertainment System (NES) kontrolcüsü gibi görünecek şekilde tasarlanan bu model, retro ruhunu modern teknolojiyle birleştiriyor. 8-bit dönemine saygı duruşu niteliğindeki bu tasarım, nostalji tutkunları arasında kapış kapış gidiyor.

GameBoy Light Skeleton MGB-101 (Famitsu Exclusive): Şeffaf Devrim

Listenin en nadir parçalarından biri! Famitsu dergisinin 500. sayısını kutlamak amacıyla üretilen bu model, şeffaf kasasıyla konsolun iç dünyasını gözler önüne seriyor. Sadece 500 adetle sınırlı olduğu söylentileri, bu modeli koleksiyon dünyasının en gizemli ve değerli parçalarından biri kılıyor.