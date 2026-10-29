İnternet üzerinde elindeki tek bir kırmızı ataçla takas serüvenine başlayan Kyle MacDonald, bir yıllık sürecin ardından iki katlı bir müstakil evin sahibi oldu. Hiçbir nakit harcama yapılmadan gerçekleştirilen 14 kademeli takas zinciri, dijital platformlar üzerinden yürütülen en sıra dışı mülk edinme vakası olarak kayıtlara geçti.

KIRMIZI BİR ATAÇLA BAŞLAYAN SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Girişim, 2005 yılında çalışma masasında duran tek bir kırmızı kağıt ataşının internet sitesinde ilan edilmesiyle başladı. MacDonald, nesneyi daha değerli bir ürünle değiştirmek istediğini belirtti. İlk teklif sonucunda ataç, balık formunda tasarlanmış bir tükenmez kalemle takas edildi.

ADIM ADIM BÜYÜYEN TAKAS ZİNCİRİ

Kalemi el yapımı bir kapı koluyla değiştiren MacDonald, süreci kademeli olarak büyüttü. Kapı kolunun ardından kamp ocağı, jeneratör, parti paketi ve motorlu kar kızağı gibi giderek maddi değeri yükselen eşyalar takas zincirine dahil edildi. Her aşamada elindeki ürünü bir üst değerdeki başka bir metayla değiştiren MacDonald, adım adım ilerlemeyi sürdürdü.

FİLM ROLÜ MÜSTAKİL BİR EVE NASIL DÖNÜŞTÜ?

Sürecin son aşamalarına doğru bir sinema filminde sözleşmeli bir rol elde eden MacDonald, bu teklifi yerel bir yönetimle değerlendirdi. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde yer alan Kipling kasabası yönetimi, bölgenin tanıtımını sağlamak amacıyla filmdeki rol karşılığında MacDonald’a iki katlı müstakil bir evin tapusunu teslim etti.

Tam 12 ay süren ve toplam 14 ayrı işlemden oluşan süreç, tek bir ofis kırtasiye malzemesinin nakit kullanılmaksızın kalıcı bir gayrimenkule dönüştürülebileceğini belgeledi. Gerçekleştirilen bu takas serisi, geleneksel ticaret yöntemleri olmadan da barınma ihtiyacının karşılanabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.