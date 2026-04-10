Avrupa ve Orta Doğu’da tırmanan füze tehditleri karşısında savunma kalkanını güçlendirmek isteyen Hollanda, NATO’nun hava savunma stratejisi doğrultusunda kritik bir adım attı.

Hollanda hükümeti, 7 Nisan'da Vredepeel'de ABD merkezli savunma devi Raytheon ile 627 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalayarak envanterine yeni bir Patriot hava savunma ateşleme ünitesi ekleme kararı aldı.

ELİNDEKİNİ UKRAYNA'YA BAĞIŞLAMIŞTI

Bu dev anlaşma; radarlar, fırlatma rampaları ve komuta-kontrol sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Hollanda'nın daha önce Ukrayna'ya bir Patriot birimi bağışlamasının ardından zayıflayan savunma kapasitesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan bu alım, Ukrayna sahasından elde edilen askeri dersler ışığında şekillendirildi.

Yetkililer, küresel ölçekte artan füze savunma sistemleri talebi nedeniyle oluşabilecek üretim gecikmelerinin önüne geçmek ve normal şartlarda 2033 yılına kadar uzayabilecek teslimat sürecini kısaltmak için sözleşmeyi acil koduyla hızlandırdı.

1987 YILINDAN BU YANA KULLANIYORLAR

Patriot sistemlerini 1987 yılından bu yana kullanan Hollanda, mevcut yapısında üç operasyonel ateşleme birimi ve bir yedek birim bulunduruyordu. Ancak son satın almalarla birlikte ülke, savunma duruşunu "rotasyona dayalı dar yapıdan" daha sürdürülebilir ve kalıcı bir güce dönüştürmeyi hedefliyor.