İngiltere’nin Greater Manchester bölgesindeki bir ikinci el pazarında satın alınan albümden çıkan 1834 tarihli ağır hasarlı gümüş altı penilik (sixpence) sikke, bilim dünyasının inceleme konusu oldu. npj Heritage Science dergisinde yayımlanan ve ScienceDaily tarafından 11 Kasım 2026'da duyurulan araştırmaya göre, sikkenin üzerindeki deformasyonun basım süreci sırasında yaşanan sıra dışı bir üretim hatasından kaynaklanmış olabileceği belirlendi.

Üzerinde 8 sterlinlik fiyat etiketi bulunan ancak albümle birlikte toplu olarak satın alınan Kral IV. William dönemine ait gümüş sikkenin, orta kısımları neredeyse tanınmaz halde bozulmuşken dış kenarlarının ve kenar yivlerinin sağlam kalması araştırmacıların dikkatini çekti.

TARAMALARDA MEKANİK DEFORMASYON DOĞRULANDI

Londra Brunel Üniversitesi Deneysel Teknikler Merkezi ve Oxford Üniversitesi Oxford Malzeme Karakterizasyon Servisi’nin katılımıyla yürütülen laboratuvar çalışmalarında; taramalı elektron mikroskobu, kimyasal analiz ve optik yüzey profilometrisi yöntemleri kullanıldı. Yapılan ölçümlerde, sikkenin IV. William portresinin yer aldığı ön yüzünde 0,75 milimetrelik yükseklik farkı oluşturan derin çöküntüler, keskin çıkıntılar ve üst üste binmiş metal katmanları tespit edildi.

Araştırmacılar, kimyasal incelemelerde tespit edilen korozyon ve yüzey kirlenmesinin bu denli derin bir fiziksel bozulmayı tek başına açıklayamayacağını ortaya koydu. Yıllar süren dolaşımdan kaynaklanan aşınmaların aksine keskin hatlara sahip olan deformasyonun, metalin yanlara doğru genişlemesinin kısıtlandığı bir ortamda tekrarlanan yoğun mekanik basınç altında kaldığına işaret ettiği bildirildi.

BUHARLI PRES DÖNEMİNDEN KALMA NADİR BİR ÖRNEK

Britanya’da buharla çalışan preslerin kullanılmaya başlandığı 1834 yılında basılan bu sikkenin günümüze ulaşması, kalite kontrol aşamasında tespit edilen kusurlu paraların değerli metallerinin yeniden kullanılması amacıyla genellikle eritilmesi nedeniyle nadir bir durum olarak kayda geçti.

Çalışmanın yazarı IA STUDIO’dan A. Ikraam'ın gözlemleri düzenlemek ve test sorularını oluşturmak için hesaplamalı yapay zeka araçlarından yararlandığı, ancak nihai bilimsel sonuçların tamamen bağımsız laboratuvar ölçümlerine dayandırıldığı belirtildi. Araştırma ekibi, elde edilen bulguların 19. yüzyıl Britanya darphanelerindeki mekanize üretim süreçlerine ışık tuttuğunu ifade ederken, olayların kesin kronolojisinin veya üretim sonrası ikincil bir hasar ihtimalinin tamamen dışlanmadığını da vurguladı.