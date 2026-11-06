Yaklaşık 150 yıl önce (19. yüzyılda) uluslararası ticarette kullanılmak amacıyla tasarlanan ancak hiçbir zaman tedavüle girmeyen nadir bir gümüş madeni para, Hong Kong’da gerçekleştirilen müzayedede alıcı primi dahil 4,758 milyon dolara (yaklaşık 238,57 milyon liaraya) satıldı.

Stack’s Bowers Galleries tarafından düzenlenen ve toplamda yaklaşık 32 milyon dolarlık (yaklaşık 1,6 milyar lira) satış hacmine ulaşan Ekim 2026 müzayedesinin en yüksek bedelli parçası, 1867–1868 yıllarında Londra’da hazırlanan 19. yüzyıl yapımı "Kwan Ping Ticaret Parası" denemesi oldu. Resmi kayıtlarda "Çin-Yabancı Tedavül Parası Tael Denemesi" olarak geçen ve PCGS Specimen-66 derecesiyle derecelendirilen madeni para, müzayedede 41023 numaralı lot olarak alıcı buldu.

İNGİLTERE'DE TASARLANDI AMA TEDAVÜLE GİREMEDİ

19. yüzyılda Çin ile ticaret yapan yabancı tüccarların karşılaştığı değişken parasal standartları tek bir çatı altında toplamak amacıyla geliştirilen para, İngiliz Temsilciliği Sekreteri W. F. Wade’in önerisiyle gündeme geldi. Tasarımı İngiltere’de hazırlanan ve Hong Kong Darphanesi’nde basılması planlanan beş farklı değerdeki serinin üretimi; darphanenin Nisan 1868’de kapanması ve ekipmanlarının Osaka Darphanesi’ne satılması üzerine hayata geçirilemedi.

Arşiv belgeleri ve nümismatik araştırmalar, 19. yüzyıla ait söz konusu seriden her değer için sadece 102 adet deneme baskısı üretildiğini ortaya koyuyor. Bir yüzünde yin-yang sembolünü çevreleyen iki ejderha, diğer yüzünde ise değer bilgisi ve kenarında darphane işareti olarak küçük bir çapa barındıran madeni para, hem Doğu hem de Batı etkilerini yansıtıyor.

76 YIL BOYUNCA KOLEKSİYONDA SAKLANDI

Satışı yapılan örneğin, nümismat H. Chang’den devralan Liu Mung Wang’ın özel koleksiyonunda muhafaza edildiği ve 1950 yılından bu yana yaklaşık 76 yıl boyunca piyasaya çıkmadığı kaydedildi. Müzayede yetkilileri, eserin daha önce kayıtlara geçmemiş bir örnek olduğunu ve kondisyonunu üst düzeyde koruduğunu bildirdi.

5 FARKLI PARA 50 MİLYON LİRAYI AŞTI

Toplam 7.400’ü aşkın lotun yer aldığı ve yüzde 94’ün üzerinde satış oranına ulaşılan açık artırmada, Kwan Ping denemesinin yanı sıra dört Çin parası daha 1 milyon dolar (yaklaşık 50,14 milyon lira) sınırını geçti:

1929 Çin Gümüş Doları Denemesi (Tientsin Darphanesi, PCGS Specimen-63): 2,074 milyon dolar (yaklaşık 103,99 milyon lira)

1927 Gümüş Dolar Denemesi (Tientsin Darphanesi): 1,891 milyon dolar (yaklaşık 94,81 milyon lira)

1911 Gümüş "Geniş Kuyruklu Ejderha" Dolar Denemesi: 1,22 milyon dolar (yaklaşık 61,17 milyon lira)

1903 Gümüş Tael Denemesi (Osaka Darphanesi kalıplarıyla): 1,098 milyon dolar (yaklaşık 55,05 milyon lira)

Müzayedede madeni paraların yanı sıra 2 milyon doları (yaklaşık 100,28 milyon lira) aşkın tutarda tarihi Çin ve dünya banknotu da el değiştirdi.