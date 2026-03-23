Nehir yataklarında herhangi bir taştan farksız şekilde duran ve çoğu kişinin farkına bile varmadığı jeod taşları içerisinde gizli bir servet barındırıyor. Son zamanlarda hem koleksiyoncular hem de takı sektörü tarafından yoğun ilgiye maruz kalan jeod taşları doğada dış kısmı paslı ve çamurlu bir görünüme sahip şekilde görülür. Ancak bu taşın içini açı baktığınızda sizi başka bir dünya karşılıyor.

MADDİ DEĞERİ SANILANDAN ÇOK DAHA YÜKSEK

Dış kısmı sıradan bir taş gibi görünen ve çoğunlukla kum rengi, çamur rengi ya da koyu turuncu olan jeod taşları kırıldıklarında içlerinden ise çok daha farklı bir yapı çıkıyor. Dış kısmında ilgi çekici herhangi bir nokta bulunmayan jeod taşlarının iç kısmı doğal ve değerli kristaller ile kaplı oluyor. Bu kristaller ise mineral yoğunluğu, canlılığı, parlaklığı ve çeşidine göre yarı değerli taş sınıfında inceleniyor.

Özellikle şeffaflığı yüksek olan jeod taşları takı sektöründe ve süs eşyası hazırlık süreçlerinde sıkça tercih ediliyor. İçerdiği kristale göre sınıflandırılan jeod taşlarının satışı parça büyüklüğüne göre değişse de küçük bir avuç içi boyutundaki jeod taşı bile 500 TL ile 3.100 TL arasında satılabiliyor.

MİLYONLARCA YILLIK BİR OLUŞUM

Uzmanlara göre jeod taşlarının değerinin yüksek olmasını sağlayan en büyük etken milyonlarca yıl süren oluşum süreci. Volkanik hareketlilikler sonucunda kayaçların arasına sızan mineralli suların kristalleşmesiyle bu doğal hazinelerin özellikle koyu turuncu dış tabakaya sahip hallerinde boyut arttıkça 50.000 TL'den 800.000 TL'ye kadar alıcı bulunabiliyor. Böyle yüksek fiyatlı olmasının sebebi ise nadir bulunması. Taşın dış tabakası içerisindeki doğal mineralin korunarak günümüze gelmesini sağlayan kısmı olarak biliniyor.