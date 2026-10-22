Olay, Şanlıurfa’da terk edilmiş metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, bir kişi tarafından metruk eve getirildi. Burada küfür ve hakaretlere maruz kalan 4 kişi, daha sonra sopa, bıçak ve taş kullanan şüphelinin saldırısına uğradı.

DAKİKALARCA DARBEDİLDİLER

Şüpheli, elindeki sopa, bıçak ve taşla 4 kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Dakikalarca süren saldırı sırasında darbedilen kişiler, şüphelinin saldırıyı durdurması için uzun süre dil döktü. Ancak şüpheli, yapılan uyarılara rağmen saldırısını sürdürdü.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.