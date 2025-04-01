Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşandı. Altın yatırımcılarına uyarılarda bulunan ekonomistler fiziki altına dikkat çekti. İşte detaylar...

GRAM ALTIN MI ONS ALTIN MI TAKİP EDİLMELİ?

Ons altın yüzde 13, gram altın ise yüzde 16-17 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, altın yatırımında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor.

Ekonomistler, birçok yatırımcının gram altını takip ettiğini ancak asıl belirleyici olanın ons altın fiyatı olduğunu belirtiyor. Altın uluslararası piyasalarda ons cinsinden işlem gördüğü için yatırım kararlarında ons fiyatının dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar.

ALTIN FİYATLARINI HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİYOR?

Jeopolitik riskler, merkez bankalarının alım politikaları ve ABD’nin ekonomik kararları, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Trump yönetiminin altın ithalatına ek vergi getirme ihtimali, son bir ayda ons fiyatını 350 dolar artırdı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıları fiziki altına yönlendirmeye devam ediyor.

ABD'NİN ALTIN REZERVLERİ GERÇEK Mİ?

ABD’nin resmi kayıtlara göre 8.133 ton altın rezervine sahip olduğu belirtilse de ekonomistler bu verinin doğruluğunu sorguluyor. Eğer ABD, rezervlerini hazineye devretmek zorunda kalırsa, küresel finans sisteminde büyük dalgalanmalar yaşanabilir. Bu senaryo, altın fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.

FİZİKİ ALTIN MI, DİJİTAL ALTIN MI ALINMALI?

Son yıllarda fiziki altın ve dijital altın arasında yatırımcılar ikilem yaşıyor. Geleneksel yatırımcılar fiziki altına yönelirken, dijital altının ise güvenlik açısından avantaj sunduğu belirtiliyor. Ancak, fiziki altının korunması ve saklanması konusundaki riskler devam ediyor.

ALTIN NEREDE SAKLANMALI?

Banka kasaları: Ancak birçok yatırımcı, bankalara güven konusunda tereddüt yaşıyor.

Özel kasalar: Türkiye’de 7/24 robotik güvenlik sistemleriyle korunan özel kasalar bulunuyor. İstanbul’da, günün her saatinde fiziki altınınızı güvenle saklayıp erişebileceğiniz alternatif depolama alanları mevcut.

ALTIN PİYASASINDA YENİ YASAKLAR

Geçen sene 0.25 ve 0.50 gram yani küçük gramajlı altınların üretimi ve satışı yasaklanırken, bu sene ise çekili altınlar ve astar altınlar yasaklandı. Peki altın üretimini yasaklamak ekonomiye ne kazandırıyor? Uzmanlar, bu tür yasakların altın piyasasını daraltabileceğini ve yatırımcıların alternatif yollar aramaya başlayabileceğini belirtiyor.

KRİZ ANINDA EN BÜYÜK GÜVENCE ALTIN

Ekonomistler, altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik krizlerde en güvenilir değer saklama aracı olduğunu vurguluyor. Örneğin bir kriz anında 50 gramlık bir altını taşımak yaklaşık 192 bin TL'lik banknot taşımaktan daha kolay. Yani küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, fiziki altına sahip olmak stratejik bir avantaj sunuyor. Gelecekte altın piyasasında büyük değişikliklerin yaşanması beklenirken, yatırımcıların bu gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Fiziki altına sahip vatandaşlara uyarılarda bulunan ekonomistler gelecek senelerde altın piyasasında ciddi ve büyük değişiklikler olacağını vurgulayarak elinde altını olanların kıymetini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.