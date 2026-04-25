25 Nisan 2026 itibarıyla güncel piyasa verilerine göre, gram altın 6.815 TL, ons altın ise 4.709 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri yakından izlerken, uzmanlar piyasadaki hareketliliğin devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ 10 BİN TL

İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin kısa ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Yaz aylarında yükseliş trendinin ivme kazanacağını belirten Memiş, Temmuz ve Ağustos döneminde 8 bin TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Uzman, yıl sonu için ise gram altının 10 bin TL sınırına ulaşabileceği tahminini yineledi.

BALON FİYATLAMALARA DİKKAT UYARISI

Yılın ilk ayında yaşanan fiyat hareketlerini hatırlatan Memiş, Ocak ayında ons altının 5 bin 600 dolar, gram altının ise 8 bin 157 TL seviyelerine kadar çıktığını belirtti. Bu yükselişlerin bir "köpük" olduğunu ve sonrasında bu balonun söndüğünü vurgulayan Memiş, yatırımcıların yüksek maliyetle alım yapmaması ve piyasa algılarına karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

SAVAŞ VE BARIŞ SENARYOLARI

Altın fiyatlarının önündeki iki temel senaryoyu değerlendiren Memiş, küresel jeopolitik durumun fiyatlar üzerindeki etkisini şu şekilde analiz etti:

Savaş Senaryosu: Gerilimin devam etmesi durumunda ons altında 4 bin 400 - 4 bin 650 dolar, gram altında ise 6 bin 500 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Yükseliş Beklentisi: Mayıs ayı itibarıyla ons altında 5 bin 200 dolar hedefi korunurken, yaz aylarında doların da desteğiyle gram altında yukarı yönlü hareketin hızlanması bekleniyor.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

İslam Memiş, 2026 yılı stratejisi olarak yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: "Kısa vadeli işlemlerden uzak durun, uzun vadeli stratejiler belirleyin. Elinizdeki varlıklara sahip çıkın" dedi.

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğü bu dönemde, yatırımcıların ani kararlar yerine sabırlı bir tutum sergilemesi gerektiği ifade ediliyor. İslam Memiş’in analizlerine göre, gram altın için asıl yükseliş dalgasının Temmuz ve Ağustos aylarında başlaması, yıl sonunda ise çift haneli seviyelerin test edilmesi bekleniyor.

Haberde yer alan tüm veriler piyasa uzmanlarının kişisel görüşlerine dayanmakta olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.