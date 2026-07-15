Dünyaca ünlü isimlerin yaz tatili için tercih ettiği Türkiye, bu kez İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios’u ağırladı. Elite dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncular, Marmaris’te keyifli bir tatil geçiriyor.

ELİTE OYUNCULARI TATİL İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Türkiye, yaz aylarında dünyaca ünlü isimlerin tatil rotaları arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, dinlenmek için Türkiye’yi tercih etti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Netflix’in popüler dizisi Elite ile tanınan Amorós ve Rios, yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’te tatil yapıyor. Yoğun çalışma temposunun ardından soluğu Türkiye’de alan ünlü oyuncular, deniz ve güneşin tadını çıkararak keyifli vakit geçiriyor.

Tatillerinden renkli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipçilerine eğlenceli görüntüler sundu. Paylaşımlarda Georgina Amorós ve Manu Rios’un tatil boyunca neşeli anlar yaşadığı görüldü.

Ünlü oyuncuların dikkat çeken anlarından biri ise akşam saatlerinde gerçekleşti. Amorós ve Rios, ateş başında Murat Kurşun’un “Mardinli Güzel Yarim” şarkısı eşliğinde dans ederek tatillerine renk kattı.