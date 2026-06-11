

Karadeniz’de çay hasadı sezonu başlarken, 2026 yılına ilişkin en dikkat çekici gelişmelerden biri beyaz çayda yaşandı. ÇAYKUR, beyaz çay üretiminde kullanılacak yaş çay tomurcuklarının kilogramını 8 bin TL’den satın alacağını duyurdu. Yaş çayın kilogram fiyatının 35 TL olarak açıklandığı bir dönemde, yalnızca tomurcuklardan oluşan beyaz çay hammaddesine verilen bu rakam sektörün dikkatini çekti.

BEYAZ ÇAYI DEĞERLİ KILAN NE?

Beyaz çayın yüksek fiyatının arkasında üretim sürecinin zorluğu ve sınırlı üretim kapasitesi bulunuyor. Siyah ve yeşil çayın aksine beyaz çay, çay bitkisinin henüz açılmamış genç tepe tomurcuklarından elde ediliyor. Gümüş renkli ince tüylerle kaplı bu tomurcuklar, makine kullanılmadan tek tek elle toplanıyor.

Üretimdeki düşük verim de maliyeti artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 5-6 kilogram yaş çay tomurcuğundan yalnızca 1 kilogram beyaz çay üretilebiliyor. Kısa hasat dönemi ve yoğun işçilik gereksinimi, ürünü dünyanın en pahalı çay çeşitlerinden biri haline getiriyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE DOĞALLIK ÖN PLANDA

Beyaz çay, işleme aşamasında da diğer çay türlerinden ayrılıyor. Siyah çay üretiminde uygulanan soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma gibi işlemler beyaz çayda minimum seviyede tutuluyor.

BEYAZ ÇAYA İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Beyaz çay, çay bitkisi olan Camellia sinensis’in en genç ve hassas kısmı olan tomurcuklardan elde edilen özel bir ürün olarak biliniyor. İsmini tomurcukların üzerindeki beyaz-gümüş renkli ince tüylerden alan bu çay türü, yüzyıllardır Çin’de üretilirken son yıllarda Türkiye’de de tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı.

Özellikle sınırlı üretimi ve yüksek kalite algısı nedeniyle beyaz çay, premium çay kategorisinde değerlendiriliyor.

“RİZE’NİN BEYAZ ALTINI” OLARAK ANILIYOR

Sektör temsilcileri tarafından uzun süredir “Rize’nin beyaz altını” olarak nitelendirilen beyaz çay, yüksek işçilik maliyetleri ve sınırlı arz nedeniyle değerini koruyor. ÇAYKUR’un kilogram başına 8 bin TL alım fiyatı açıklamasıyla birlikte ürünün ekonomik değeri bir kez daha gündeme geldi.