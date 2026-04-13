Finlandiya Savunma Bakanlığı, ordunun modernizasyon çalışmaları kapsamında Güney Kore ile stratejik bir savunma anlaşmasına imza atarak 112 adet ilave 155 mm K9 kundağı motorlu obüs tedariki için 546.8 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı.

Hükümetler arası (G2G) modelle gerçekleştirilen bu dev anlaşma, sadece platform tedarikini değil; yedek parça paketleri, özel bakım ekipmanları ve kapsamlı test sistemlerini içeren geniş bir lojistik destek yapısını da bünyesinde barındırıyor.

Güney Kore’nin ticaret ve yatırım ajansı aracılığıyla yürütülen süreçte, envanter fazlası olarak değerlendirilen K9 Thunder sistemlerinin Finlandiya’ya teslim edilerek kara kuvvetlerinin ateş gücünün niteliksel olarak artırılması hedefleniyor.

ZORLU ARAZİ KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tedarikin Finlandiya kara kuvvetlerinin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyacağı, sistemlerin hem zorlu arazi koşullarında hem de yol intikallerinde yüksek hareket kabiliyeti sağlayacağı vurgulandı.

ELLERİNDE 96 ADET OBÜS BULUNUYORDU

2017 yılından bu yana K9 sistemlerini aktif olarak kullanan Finlandiya, daha önce envanterine kattığı 96 obüsün ardından bu yeni siparişle filosunu önemli ölçüde genişletmiş oldu. Modern topçu sınıfının en etkili unsurlarından biri olarak kabul edilen 155 mm / 52 kalibre K9 Thunder, standart mühimmatla 30 kilometre, gelişmiş mühimmatla ise 40 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor.

Paletli yapısı ve saatte 60 kilometre hıza çıkabilen motor gücüyle "at ve yer değiştir" (shoot-and-scoot) konseptine uygun hareket eden sistem, Finlandiya’nın savunma stratejilerinde düşük riskli ve yüksek verimli bir modernizasyon adımı olarak değerlendiriliyor.