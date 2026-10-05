Sıra dışı uygulama, İzlanda’nın Vestmannaeyjar Adaları’nda yaşanıyor. Kuzey Atlantik’te yaşayan ve renkli gagalarıyla tanınan küçük deniz kuşları olan puffinlerin yavruları, büyüdüklerinde yuvalarından çıkarak ilk kez denize yöneliyor. Ancak kasabanın yapay ışıkları bazı yavruların rotasını değiştirerek onları deniz yerine sokaklara çekiyor.

GECELERİ ELLERİNDE KUTULARLA SOKAĞA ÇIKIYORLAR

Yönünü kaybederek yerleşim alanlarına inen yavrular kendi başlarına denize ulaşmakta zorlanıyor. Araçlar, kediler ve diğer tehlikelerle karşı karşıya kalan kuşların bir bölümü uzun süre karada kaldığında güçten düşebiliyor. Bu nedenle bölge halkı, yavruların denize göç ettiği dönemde geceleri sokakları dolaşıyor.

Buldukları puffinleri dikkatlice kutulara yerleştiren gönüllüler, kuşları gece boyunca güvenli bir yerde tutuyor. Bu gelenek bölgede uzun yıllardır sürdürülüyor ve özellikle çocukların da katıldığı toplumsal bir etkinliğe dönüşmüş durumda.

Toplanan yavruların ağırlıkları ve fiziksel durumları da kontrol ediliyor. Sağlıklı olanlar denize bırakılmak üzere ayrılırken, yaralı veya güçsüz olduğu belirlenen kuşlar bakım için uzmanlara teslim ediliyor.

SABAH OLUNCA DENİZE BIRAKIYORLAR

Gece boyunca sokaklardan toplanan sağlıklı puffinler, gün doğduktan sonra kıyıya götürülüyor. Gönüllüler kuşları denize doğru bırakarak normal göç yolculuklarına devam etmelerini sağlıyor.

Bu çalışmalar yalnızca yavruları kurtarmakla sınırlı kalmıyor. Kuşların ağırlıkları ve sayıları kayıt altına alınarak puffin popülasyonunun yıllar içindeki durumu hakkında da bilgi toplanıyor.

Denize ulaşan yavrular yaşamlarının önemli bir bölümünü açık sularda geçiriyor. Yıllar sonra üreme çağına geldiklerinde yeniden karaya dönen puffinler, kayalık kıyılardaki kolonilere katılıyor. Vestmannaeyjar halkının her yıl tekrarladığı gece operasyonu da yavruların bu uzun yolculuğa güvenli şekilde başlayabilmesine yardımcı oluyor.