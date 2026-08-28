Güney Kore Donanması, filosundaki Aegis muhribi ROKS Sejong the Great’ın kapsamlı bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin tamamını özel sektöre devretmek üzere savunma sanayii devi Hanwha Ocean ile stratejik bir sözleşmeye imza attı.

Yapılan anlaşma, ülke donanmasında bir suüstü savaş gemisinin tüm fabrika seviyesi bakımının ilk kez özel bir şirkete emanet edilmesi açısından tarihi bir nitelik taşıyor.

Sözleşme kapsamında 7 bin 600 tonluk dev muhribin kapsamlı modernizasyon süreci Eylül 2026’da başlayacak. Yaklaşık altı ay sürmesi planlanan çalışmaların Mart 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

Süreç boyunca ROKS Sejong the Great’ın tüm sistemleri ve bileşenleri detaylı şekilde incelenecek, gemi kısmen sökülerek ömrünü tamamlamış parçalar yenileriyle değiştirilecek.

Savaş sistemlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefleyen proje kapsamında ayrıca gemideki yatakhaneler ve yaşam alanları yenilenerek mürettebatın konforu da yükseltilecek.

Proje, Hanwha Ocean’ın liderliğinde uzman tersaneler, ekipman üreticileri ve yerli küçük-orta ölçekli şirketlerin katılımıyla yürütülecek. Bu devir kararıyla bakım yükünden muaf tutulacak olan askeri donanma personelinin, doğrudan eğitim ve muharebe görevlerine odaklanması amaçlanıyor.

Sejong the Great sınıfının öncü gemisi olan ROKS Sejong the Great, aynı zamanda Güney Kore Donanmasının gelişmiş Aegis Savaş Sistemi ile donatılan ilk muhribi unvanını taşıyor.