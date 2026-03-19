Olay, 14 Mart’ta Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Akranları tarafından elleri ve ayakları bantlanan çocuk darbedildi, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek olaya karıştığı belirlenen 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOĞUM GÜNÜ BAHANESİYLE KOLİ BANDI ALDI

Olay öncesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin marketten koli bandı aldığı anlar yer aldı. Market sahibinin “Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız?” sorusuna çocuk şüphelinin “Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Aynı görüntülerde market sahibinin “Çocuğu mu bantlayacaksınız?” sorusuna şüphelinin “Evet” diyerek cevap verdiği ve ardından marketten ayrıldığı anlar da yer aldı. Bu diyalog, olayın önceden planlandığına işaret etti.

“BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELSE BENİM DE ZORUMA GİDER”

Market sahibi Muhammed Albay ise yaşananlarla ilgili, “Gençler sürekli gelip gidiyordu. Biri koli bandı aldı gitti, sonra bir başkası daha geldi aldı. ‘Ne yapacaksınız?’ diye sordum, ‘şakalaşıyoruz’ dediler. Bir süre sonra dışarıdan sesler geldi, baktım çocuğu bantlamışlar, şaka yapıyorlar sandım. Daha önce de benzer videolar yaptıkları için yine aynı zannettim. Sosyal medyada görüntüleri görünce durumun ciddiyetini anladım. Böyle bir şey olduğunu bilseydim müdahale ederdim. 1-2 hafta önce de başka birine benzer şeyler yapmışlar. Benim çocuğumun başına gelse benim de zoruma giderdi. Çocuk şikayetçi olmamış ama ailesi olmuş, buna da bir şey diyemem. Kurunun yanında yaş da yanıyor, zorbalayan kişi dışında diğerlerinin bu suçla ilgisi olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.