Danimarka genelinde bulunan ve çukur kuşakları olarak adlandırılan yüzlerce hizalı çukurun işlevi üzerine yürütülen araştırmalarda yeni veriler elde edildi. Futura-sciences’ın aktardığı bilgilere göre, Roma öncesi Demir Çağı’nın erken dönemlerine yani yaklaşık 2500 yıl öncesine tarihlenen bu yapılar, ülkenin en karmaşık arkeolojik gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ağırlıklı olarak Jutland bölgesinde tespit edilen, sayıları 50 civarında olan bu kuşaklar, 3 ila 6 metre genişliğinde şeritler halinde uzanıyor. Uzunlukları birkaç kilometreyi bulabilen bu yapıların, Kuzey Avrupa genelinde benzersiz bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

Kopenhag Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, yapıların yapılış amacını ve sürecini anlamak için Lejre’deki Demir Çağı yerleşiminde deneysel bir çalışma gerçekleştirdi. Döneme ait arkeolojik buluntular temel alınarak üretilen ahşap küreklerle aslına uygun koşullarda kazı çalışmaları yapıldı.

Daha önce kürek çekmek için olduğu düşünülen ahşap aletlerin, toprak kazmada yüksek verimlilik sağladığı tespit edildi. Araştırmacılar, kilometrelerce uzanan bu çukur sistemlerinin oluşturulmasının, dönem toplulukları açısından organize bir kolektif planlama gerektirdiğini kaydetti.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÖNE ÇIKAN TEORİLER

Çömlek parçalarının bulunduğu çukurların işlevine yönelik yapılan simülasyon ve deneylerde şu sonuçlar elde edildi:

- Toprağa gömülen seramik kapların dış ortamdan daha soğuk kaldığı ve serin mevsimlerde gıdaları korumak için elverişli olduğu test edildi.

- Savaş simülasyonları, engebeli çukur yüzeylerinin saldırganların ilerleyişini zorlaştırırken savunmacılara avantaj sağladığını gösterdi.

- Yapıların bölgesel sınırları belirleme, hareket kontrolü sağlama veya ritüelistik amaçlarla kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Büyükbaş hayvanlarla yapılan testler ise bu alanların hayvancılık faaliyetleri için kullanılmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu kuşakların bölgeye ve döneme göre farklı işlevler görmüş olabileceğini, ancak her durumda gelişmiş bir kolektif organizasyonun ürünü olduğunu ifade etti.