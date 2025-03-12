Çoğu kişi alışveriş yaparken egzotik meyveleri almayı pek tercih etmez ancak bir meyve var ki kolesterol ve diyabetle mücadele edenler için önemli faydalar sunar. Bu meyve ise ejder meyvesi. Ejder meyvesi, dikkat çekici pullu dış yüzeyi ve parlak pembe ya da sarı kabuğuyla tanınır. İç kısmı ise su dolu olup, küçük siyah çekirdeklerle birlikte beyaz ya da kırmızı renktedir. Fiyatı genellikle yüksektir ve tanesi 250 liradan satılıyor.

Ejder meyvesi, vücudun düzgün çalışması için gerekli vitaminler, mineraller ve besin öğeleriyle doludur. Bir porsiyon ejder meyvesi, düşük kalorili (ve bol miktarda demir, magnezyum ve lif içerebilir. Bu meyve, iltihaplanmayı ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan betalainler ve C vitamini gibi antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Oksidatif stresin diyabeti kötüleştirebileceği göz önüne alındığında, ejder meyvesi bu hastalar için özellikle faydalıdır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebilen ve enerji seviyelerini artırabilen C ve B kompleks vitaminleriyle doludur.

KOLESTOREL VE DİYABET HASTALARI İÇİN FAYDA SAĞLAR

Bir araştırma, tropikal meyveler arasında ejder meyvesinin, serbest radikallere karşı en iyi korumayı sağladığını göstermiştir. Tüm bunların yanı sıra ejder meyvesi, kolesterol seviyelerini düşürüp kalp sağlığını destekler. Lif, antioksidanlar ve yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olabilir.

Ejder meyvesinin glisemik indeksi düşüktür, kan şekerinin aniden yükselmesine sebep olmaz. Yüksek lif içeriği de kan şekeri seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olur. Ejder meyvesi, uzun süre tok hissetmeye neden olduğu için atıştırma isteğini azaltabilir ve bu da potansiyel olarak kilo kaybına neden olur. Bazı çalışmalar, ejder meyvesinin insülin duyarlılığını artırabileceğini de belirtmektedir, bu da vücudun insülini daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlarken özellikle tip 2 diyabet hastaları için faydalıdır.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI

Ejder meyvesinin diğer sağlık faydaları şu şekilde: