Özellikle yaban mersinine mavi-mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Araştırmalar, yaban mersini gibi antosiyanin bakımından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalarla ilişkili olduğunu gösteriyor.

YABAN MERSİNİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Yaban mersini düşük kalorili olmasının yanında lif ve C vitamini de içeriyor. 100 gram taze yaban mersininde yaklaşık 56 kalori ve 2,7 gram lif bulunuyor. Meyvenin içerdiği lif sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunurken, flavonoidler ve diğer bitkisel bileşikler de besin değerini artırıyor.

Yaban mersini aynı zamanda K vitamini ve manganez içeriyor. K vitamini kemik sağlığı ve kanın normal pıhtılaşma sürecinde görev alırken, manganez vücuttaki enerji metabolizması ve çeşitli biyolojik süreçlerde rol oynuyor. Bu özellikleriyle yaban mersini, küçük bir porsiyonda farklı besin öğelerini bir arada sunan meyvelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kahvaltıda yaban mersini doğrudan tüketilebildiği gibi yoğurt veya yulafın üzerine eklenerek de yenebiliyor. Protein içeren yoğurt ve kuruyemişlerle birlikte tüketildiğinde daha dengeli ve doyurucu bir kahvaltının parçası haline getirilebiliyor. Taze yaban mersini bulunmadığında ise ilave şeker içermeyen dondurulmuş ürünler tercih edilebiliyor.

FARKLI MEYVELERE DE YER VERİLMELİ

Yaban mersininin besin içeriğiyle öne çıkması, elma, muz veya diğer meyvelerin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Beslenme uzmanları, farklı meyvelerin farklı vitamin, mineral ve bitkisel bileşikler sağladığını belirterek günlük beslenmede çeşitliliğe önem verilmesini öneriyor.

Meyvelerin mümkün olduğunca meyve suyu yerine bütün halde tüketilmesi de tavsiye ediliyor. Böylece meyvenin doğal lifinden yararlanılırken, daha uzun süre tokluk sağlanmasına da katkıda bulunuluyor.