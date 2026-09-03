Bu miktar, orta boy bir elmanın sağladığı yaklaşık 4,4 gram ve bir muzun yaklaşık 3 gramlık lif miktarının oldukça üzerinde. Küçük tanelerinin içinde bulunan çekirdekler de ahududunun lif bakımından zengin olmasında önemli rol oynuyor.

100 GRAMINDA YAKLAŞIK 6,5 GRAM LİF VAR

Ahududu, hem çözünür hem de çözünmez lif içeren meyveler arasında yer alıyor. Harvard Health, ahududu ve böğürtlenin yüksek lif içeriğiyle diğer birçok meyveden ayrıldığını belirtiyor.

Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken daha uzun süre tokluk hissi oluşmasına da katkı sağlıyor. Çözünür lif ayrıca kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin kontrolüne destek olabiliyor.

Ahududunun avantajı yalnızca lif miktarıyla sınırlı değil. Meyve aynı zamanda antioksidan özellik gösteren polifenoller bakımından da zengin. Özellikle ahududu gibi orman meyveleri, bağırsak sağlığını destekleyen meyveler arasında gösteriliyor.

GÜNLÜK İHTİYACIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR

Yetişkinlerin yaş ve cinsiyete bağlı olarak günlük yaklaşık 22 ila 34 gram lif tüketmesi öneriliyor. Buna göre bir avuç ahudududan alınan 8 gram lif, günlük ihtiyacın kayda değer bir bölümünü tek başına karşılayabiliyor.

Uzmanlar lifin yalnızca tek bir besinden alınması yerine meyve, sebze, baklagil, kuruyemiş ve tam tahılların birlikte tüketildiği çeşitli bir beslenme düzenini öneriyor. Lif tüketimini hızlı şekilde artırmak yerine kademeli yükseltmek ve yeterli su içmek de önem taşıyor.