Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyünde gece saatlerinde tarihi bir yapıda yangın meydana geldi. Ahmet ve Mustafa Ünal kardeşlere ait olan 140 yıllık, 2 katlı ahşap evde dün saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

KÖYLÜLER VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran alevlere ilk müdahaleyi, hortumlarla su sıkan köy sakinleri gerçekleştirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında tarihi ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler sürüyor.