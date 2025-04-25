ELMADAĞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ELMADAĞİCRA DAİRESİ

2024/124 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/124 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 239 Ada, 8 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Menderes Bulvarı Mimoza EvleriNo:203 (Belediye numaratajında 185 D) adresinde bulunan binanın zemin katında yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde genellikle apartman tarzında inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bölgede alt yapı sıkıntısı bulunmamakta olup ulaşım özel araçlar ve otobüs ile sağlanmaktadır. 239 ada 8 parsel üzerindeki site, 2.997,00 m² alanlı arsa üzerine, ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, 3-B yapı sınıfında 2 bloklu olarak inşa edilmiştir. Site girişi Akşemsettin Caddesi üzerinden güney cepheden, blokların mesken girişleri zemin kat doğu cephedendir. Bina cepheleri dış cephe boyalıdır. Bina ana giriş kapısı ve rüzgarlık kapısı alüminyum doğrama olup depolu dükkanın girişinin bulvar cephesinden (batı) sağlanmakta olduğu görülmüştür. Binanın ısıtma sistemi kombili sistemdir. Dava konusu gayrimenkul zemin katta yaklaşık net 102 m², brüt 113 m², dükkan bölümü ve WC mahallerinden, bodrum katta yaklaşık net 45 m², brüt 49 m² büyüklükte depolama mahallinden oluşmaktadır. Dükkan toplam alanı 162 m² olup ama giriş kapısı ve pencereleri vitrin camlı alüminyum doğramadır. Dükkanın zeminleri seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Tavanda taş yünü asma tavan uygulaması yapılmıştır. Hasanoğlan İstasyon Mahallesi 239 ada 8 parsel A Blok Zemin kat 23 numaralı depolu dükkan vasıflı bağımsız bölüm tam hisse Eren Özanlı adına tescillidir. Tapu kaydında ve imar durumunda 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler olduğuna dair 29.01.2015 tarih ve 498 yevmiye nolu riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olduğuna dair belirtmesi olan (Riskli yapının arsa tevhidi öncesindeki 239 ada 1 parsel üzerindeki yapı olduğu), 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmamıştır.

Adresi : Hasanoğlan Bahçelievler Mah.Menderes Bulv. Mimoza Evleri No:203 Elmadağ / ANKARA

Yüzölçümü : 2.997 m2

İmar Durumu: Ortalama konut büyüklüğü 125 m2 olup, bu şekilde bulunan konut sayısı aşılmamak kaydı ile değişik büyüklük ve nitelikte konutlar tertip edilebilir." ifadesinin bulunduğu, 28.06.2016 tarih ve 2016/51-1 sayılı Yapı Ruhsatı ve 31.12.2020 tarih ve 2020/42-1 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesine tabi olup yazımız ekinde sunulmuştur.” Denilmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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