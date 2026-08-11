Namibya kıyısındaki elmas maden sahasında gerçekleştirilen drenaj çalışmaları sırasında, 1533 yılında batan Portekiz ticaret gemisi Bom Jesus'a ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Deniz suyunun çekildiği alanda yürütülen kazılar, 500 yıllık küresel ticaret ağını ve dönemin ekonomik ilişkilerini ortaya koydu.

KARGO DOKUSUNDA NE VARDI?

Gemi enkazında yürütülen incelemelerde 40 tondan fazla kargo tespit edildi. Arama çalışmalarında 1.845 adet bakır külçe, binlerce altın ve gümüş sikke, seyir aletleri ile 100’den fazla Afrika fili dişi çıkarıldı. Bakır külçelerin üzerindeki ticari semboller ve sikkelerin dönemi, geminin 16. yüzyıl Portekiz ticaret rotasına ait olduğunu kesinleştirdi.

500 YILLIK ENKAZ NASIL KORUNDU?

Afrika'nın güneybatı kıyısındaki Benguela Akıntısı’nın soğuk suları ve yoğun kum katmanı, malzemelerin çürümesini geciktirdi. Atlantik Okyanusu ile çöl arasında kalan ve elmas madenciliği için izole edilen bölge, kargonun günümüze kadar ulaşmasını sağladı. Korunan fil dişlerinden alınan DNA örnekleri, 16. yüzyıldaki Batı Afrika fil popülasyonu ve tarihi fildişi ticareti hakkında biyolojik veriler sundu.

KÜRESEL TİCARETİN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan analizler, kargonun Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir ağın parçası olduğunu doğruladı. Portekiz'den yola çıkan gemideki bakırın Orta Avrupa'dan, fildişinin ise Batı Afrika'dan temin edildiği belirlendi. Çıkarılan tarihi eserler ve gemi kalıntıları, koruma altına alınarak Namibya'nın ulusal mirasına dahil edildi.