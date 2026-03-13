Muğla’nın Milas ilçesi, dünyanın en nadir doğal taşlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölgeden çıkarılan ve “diaspor” olarak bilinen bu değerli taşın, doğada elmastan yaklaşık 10 bin kat daha az bulunduğu belirtiliyor.

YALNIZCA MİLAS'TA ÇIKARILIYOR

Her ne kadar izlerine ilk kez 19. yüzyılda farklı bölgelerde rastlansa da, mücevher yapımına uygun yüksek kaliteli ve renk geçişi sağlayan kristal formdaki örnekleri dünyada yalnızca Türkiye’de, Milas çevresinde çıkarılabiliyor.

Bu eşsiz doğal taş, 1970’li yıllarda bölgede faaliyet gösteren bir alüminyum madeninde tesadüfen keşfedildi. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda değeri anlaşılan diaspor, 1990’lı yıllarda uluslararası mücevher otoriteleri tarafından tescillenerek dünya literatürüne girdi.

IŞIĞINA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Diasporu diğer değerli taşlardan ayıran en dikkat çekici özellik, ışığa bağlı olarak renk değiştirmesi. Gün ışığında yeşilin doğal tonlarını yansıtan taş, loş bir mum ışığında ise pembe ve kırmızıya yakın renklere bürünebiliyor. Hatta bulunduğu ortamın ışığı, kullanıcının kıyafeti veya çevredeki nesnelerin yansımaları bile taşın tonlarında farklılık yaratabiliyor. Bu benzersiz optik özellik, diasporu hem koleksiyonerler hem de mücevher tasarımcıları için oldukça cazip hale getiriyor.

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ

Son yıllarda diaspor taşının ünü yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Uluslararası mücevher piyasasında giderek daha fazla ilgi gören bu nadir taş, dünyaca ünlü isimlerin tercihiyle de gündeme geliyor.

Türk tasarımcıların hazırladığı özel mücevherlerde kullanılan diaspor, Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio gibi dünyaca tanınan isimlerin takılarında yer alarak uluslararası podyumlarda boy gösterdi.