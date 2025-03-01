Elon Musk, 14. çocuğunun babası oldu. Kendisine ait Neuralink şirketinin teknoloji yöneticisi Shivon Zilis ile dördüncü çocuğunu yaptıklarını duyurdu.

Çift, üç yaşındaki ikizleri Strider ve Azure ile bir yaşındaki Arcadia’nın ardından oğulları Seldon Lycurgus’un doğduğunu duyurdu.

Zilis, sosyal medya hesabından "Elon ile konuştuk ve güzel Arcadia’nın doğum günü vesilesiyle, inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus’un doğduğunu doğrudan paylaşmanın daha doğru olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

Anne Zilis, "Bir dev gibi güçlü, altın gibi bir kalbi var. Onu çok seviyoruz." Baba Musk, bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi.

'İYİ BİR GENETİK MİRAS'

Zilis, daha önce çocuk sahibi olma kararını Walter Isaacson’ın 2023 tarihli Elon Musk biyografisinde açıklamıştı. "O gerçekten zeki insanların çocuk yapmasını istiyor, bu yüzden beni teşvik etti" dedi.

Zilis, "Seçenekler anonim bir sperm bağışçısı ya da dünyada en çok hayran olduğun kişiyle çocuk yapmak olduğunda, bu benim için oldukça kolay bir karardı" dedi. Zilis, "Musk’ın çocuklarına genetik olarak en iyi mirası sunduğuna inandığını" belirtti.

Musk’ın çocuklarının sayısı son aylarda yeni gelişmelerle gündeme geldi. Beş ay önce yazar Ashley St. Clair’in Musk’tan bir çocuğu olduğu iddia edilmişti.

Scarlett St. Clair, Şubat ortasında sosyal medyada, "Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Elon Musk babası" diye yazdı.

St. Clair, çocuğun mahremiyetini korumak için bu bilgiyi daha önce paylaşmadığını belirtti. Ancak medyanın konuyu gündeme getireceğini fark edince açıklama yapma kararı aldığını söyledi.

Yazar, "Çocuğumun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini istiyorum. Bu nedenle medyanın mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyorum" diye konuştu.

St. Clair, Musk’a karşı babalık davası açarak çocuğun yasal olarak tanınmasını ve velayetin kendisine verilmesini talep etti.

FUTBOL TAKIMI KADAR ÇOCUĞU VAR

Musk’ın geniş ailesi yıllar içinde büyümeye devam etti. İlk eşi Justine Wilson ile 2002 yılında kaybettikleri Nevada adlı oğullarının ardından, 20 yaşındaki ikizleri Vivian ve Griffin ile 19 yaşındaki üçüzleri Kai, Saxon ve Damian’ı dünyaya getirdi.

Şarkıcı Grimes ile X Æ A-12, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus adında üç çocuğu bulunuyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerle Musk’ın çocuk sayısının 14’e ulaştığı tahmin ediliyor. Sosyal medyada ise, Musk'ın gizlediği daha fazla çocuğu olabileceği iddia edildi.