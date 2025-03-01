Elon Musk, 14. kez baba oldu. ABD'li milyarder iş insanı ve eski Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'in yaptığı açıklamaya göre, bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.

Zilis, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Musk, Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğrularken, bebeğin doğum tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Bu gelişmeyle birlikte, 53 yaşındaki iş insanının çocuk sayısı 14'e yükseldi.