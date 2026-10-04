Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dört çocuğu bulunan Shivon Zilis, ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

Zilis, Musk'ın ilişkileri sonlandırdığını "herhangi bir uyarı vermeden" açıkladı. Musk ise ayrılığa ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"BİR HAFTADA AŞKTAN VAZGEÇMEK ZOR"

Zilis, cuma günü X hesabından yaptığı açıklamada, Musk'ın ilişkileri sona erdirdiğini "herhangi bir uyarı vermeden" duyurduğunu belirtti.

Zilis, Musk'ı "işkence gören bir ruh" olarak tanımlayarak "Onu hayattan daha çok sevdim ve bana 100 ömürlük bilgi öğretti. Hayatın anlamıyla bardağımı taşırdı. Bu yüzden, büyük bir kaybım var" dedi.

Musk ile dört çocukları olduğunu hatırlatan Zilis, "Neyse ki hayatımın dört güzel küçük aşkını birlikte yarattık" ifadelerini kullandı.

Zilis, Musk'ın ilişkileri sona erdirmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek "Bir haftada aşık olmaktan bırakmaya geçmek çok zor" dedi.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Zilis, Musk'ın zor zamanlarında "yüzünü yeniden güldürmekten" ve onun için "güvenli, sakin ve sevgi dolu bir denge noktası" olmaktan keyif aldığını söyledi.

Musk'a kendisini "derinden anlaşılmış, desteklenmiş ve istikrarlı, nazik bir sevgiyle huzur içinde sevilmiş" hissettirmeyi başarmış olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Zilis, "Onu çok özleyeceğim" dedi.

AŞK MESAJLARI PAYLAŞTI

Zilis, Musk ile kısa süre önce aşk mesajları paylaştıklarını gösteren bir ekran görüntüsü de yayımladı.

24 Eylül tarihli mesajlaşmada Zilis, Musk'a "Seni seviyorum" yazdı. Musk ise "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Zilis ayrıca, "Kahvaltıda seni görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" mesajını da paylaştı.

MÜDAHALELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin ilişkisindeki sorunlara ilişkin ilk işaretlerden biri 28 Eylül'de Zilis'in sosyal medya hesabından yaptığı "Yeni gün, yeni hayat" paylaşımı oldu.

Cuma günü ise Musk'ın Zilis'i X'te takipten çıkardığı ortaya çıktı. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip eden Big Tech Alert adlı hesap, Musk'ın Zilis'i takipten çıkardığını bildirdi.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Musk ile 40 yaşındaki Zilis'in dört çocuğu bulunuyor. Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Zilis, Musk'ın çocuk sahibi olduğu dört kadından biri.

Çiftin ikizleri Strider ve Azure, Kasım 2021'de tüp bebekle dünyaya geldi. İkili daha sonra iki çocuk daha dünyaya getirdi.