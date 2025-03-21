Tesla'nın önemli yatırımcılarından biri olan Ross Gerber, Sky News'e verdiği röportajda Elon Musk’a çarpıcı bir çağrıda bulundu.

Gerber, Musk'ın hükümetteki yeni görevine devam etmesi halinde Tesla’nın CEO’luğundan ayrılması gerektiğini belirtti. Musk’ın, Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nda (DOGE) aldığı rol nedeniyle şirketi ihmal ettiğini öne süren yatırımcı, Tesla’nın kriz içinde olduğunu ifade etti.

TESLA'YA YETERİNCE VAKİT AYIRAMIYOR

Sky's Business Live programında konuşan Ross Gerber, Musk'ın genişleyen iş alanları nedeniyle Tesla’ya yeterince vakit ayıramadığını ve artık “fazla bölücü” bir figüre dönüştüğünü söyledi. Özellikle federal hükümet personelinde planlanan büyük kesintilerin kamuoyunda öfke ve protestolara neden olduğunu belirten Gerber, Tesla'nın artık yeni bir CEO'ya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"Tesla’yı birinin yönetmesinin zamanı geldi. Şirket uzun süredir ihmal ediliyor. Elon ya Tesla'ya geri dönüp CEO’luk görevini üstlenmeli ya da hükümete odaklanıp Tesla için uygun bir lider bulmalı" diyen Gerber, şirketin kriz içinde olduğunu ve Musk’ın politik rolünün Tesla hisselerinin değer kaybına neden olduğunu iddia etti.

Tesla'nın piyasa değeri Aralık ayından bu yana 800 milyar dolardan fazla düştü. Salı günü ABD borsalarında yüzde 4 değer kaybeden şirketin, Musk'ın siyasi bağlantıları nedeniyle yatırımcı güvenini kaybettiği konuşuluyor.