ABD'li Alef Aeronautics, park halindeki Tesla modellerinin de bulunduğu araçların üzerinden dikey olarak havalanan uçan otomobilinin görüntülerini paylaştı. Şirket, Elon Musk'ın Tesla'sına gönderme yaparak uçan otomobil yarışında rakiplerinin önüne geçtiği mesajını verdi.

Uçan otomobiller konusunda çalışmalar hız kazanırken, ABD merkezli Alef Aeronautics, geliştirdiği aracın gösterimiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin paylaştığı görüntülerde, uçan otomobilin park halindeki araçların üzerinden yükseldiği görüldü.

Gösterinin zamanlaması da dikkat çekti. Görüntüler, Tesla'nın yeni Roadster modelini tanıttığı ve aracın sıra dışı performans özelliklerini öne çıkardığı dönemde yayımlandı. Alef, böylece Elon Musk'ın şirketine doğrudan gönderme yaptı.

Electrek'in haberine göre şirket, uçan otomobil yarışında Tesla'nın geride kaldığını savunurken kendi teknolojisi üzerinde 11 yıldır çalıştığını vurguladı.

Alef'in uçan otomobili nasıl çalışıyor?

Geleneksel otomobillerden farklı olarak Alef'in geliştirdiği araç, hem karada ilerlemek hem de dikey olarak havalanmak üzere tasarlandı.

Şirket, tamamen elektrikli olarak tasarlanan aracın kabininin uçuş sırasında dengede kalmasını sağlayan bir sisteme sahip olduğunu belirtiyor. Projenin temel amacı, karayolu ulaşımını kısa mesafeli uçuşlarla birleştirerek şehir içi ulaşımda yeni bir seçenek sunmak.

Ancak paylaşılan görüntüler, teknolojinin günlük kullanım için hazır olduğu anlamına gelmiyor. Aracın yaygınlaşabilmesi için uçuş güvenliği, yasal düzenlemeler, altyapı ve kullanım kolaylığı gibi konularda önemli aşamaların tamamlanması gerekiyor.

Tesla'nın Roadster modeli de gündemde

Tesla'nın yeni Roadster modeli de sıra dışı performans iddialarıyla gündeme geldi. Modelin SpaceX ile ilişkilendirilen roket teknolojilerinden yararlanarak etkileyici manevralar yapabileceği öne sürülüyor.

Bununla birlikte iki proje arasında önemli bir fark bulunuyor. Tesla Roadster'ın gündeme gelen özellikleri performans ve kısa süreli hava manevralarıyla ilişkilendirilirken Alef, karada kullanılabilen ve dikey kalkış yapabilen bir otomobil geliştirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla iki şirketin üzerinde çalıştığı teknolojiler aynı değil.

Alef'in gösterisi, bu yönüyle yalnızca iki şirket arasındaki rekabeti değil, geleceğin ulaşım araçlarına yönelik farklı yaklaşımları da ortaya koyuyor.

Uçan otomobiller ne zaman kullanılabilecek?

Alef Aeronautics, resmi internet sitesinde projesini geliştirme süreci devam eden bir teknoloji olarak tanıtıyor. Şirketin yayımladığı prototip görüntüleri, uçan otomobillerin geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini gösterse de araçların seri üretime hazır olduğunu kanıtlamıyor.

Bu tür otomobillerin günlük hayatta kullanılabilmesi için teknik testlerin yanı sıra güvenlik standartlarının ve yasal gerekliliklerin de karşılanması gerekiyor.

Şimdilik Alef ile Tesla arasındaki rekabet, uçan otomobillerin yaygınlaşmasından çok teknolojik üstünlük ve kamuoyunun dikkatini çekme mücadelesi olarak öne çıkıyor. Yıllardır bilim kurgu filmlerinde görülen uçan otomobil fikri gerçek prototiplerle test edilirken, bu teknolojinin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için henüz aşılması gereken engeller bulunuyor.