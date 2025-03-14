Almanya'nın başkenti Berlin’de toplam dört Tesla aracın yakıldığı bu olay, Elon Musk’ın Almanya’daki genel seçimlerde aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) partisine verdiği desteğin ardından markasına yönelik tepkilerin son halkası olarak değerlendiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde Plaenterwald’da bir Tesla’nın yanmasıyla başlayan olaylar, yarım saat sonra Steglitz’te başka bir aracın alev almasıyla devam etti. Kısa süre içinde aynı bölgede iki Tesla’nın daha kundaklandığı tespit edildi.

Yangınlar sırasında Tesla’ların yakınında park edilmiş diğer araçlar da zarar gördü. Polis, olayların “siyasi bir motivasyon” taşıyabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Elon Musk’ın Almanya’da AfD’yi açıkça desteklemesi, ülkede büyük bir tepkiye yol açmıştı. Son aylarda Tesla araçlarına yönelik benzer saldırılar artarken, Ocak başında Berlin’de iki Tesla kundaklanmış, Şubat’ta ise Dresden’de iki araç daha ateşe verilmişti.

Ayrıca Ocak ayında, aşırı sağ karşıtı aktivistler Tesla’nın Berlin yakınlarındaki fabrikasına “Heil Tesla” yazısını yansıtmış ve bu olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.