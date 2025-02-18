Musk, sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda robotik alanda da devrim yaratma hedefini sürdürerek, insansı robot "Optimus"un geliştirilmesine katkıda bulunabilecek kişileri arıyor.

Projeye katılmak için, adayların VR gözlüğü takarak hareket sensörlü bir kıyafet giymeleri yeterli. Ancak, bu işe başvurabilmek için bir fiziksel şart bulunuyor: Gelecekteki çalışanların boylarının 1m70 ile 1m80 arasında olması ve zorlu koşullara dayanabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları gerekiyor.

İlanda mide bulantısı için uyarıda bulunuyor

Adaylar, oturma, kaldırma ve vücudu döndürme gibi basit ve karmaşık hareketleri oldukça ağır ekipmanlarla yapmak zorunda kalacak. Tesla ayrıca sanal gerçekliğin sürekli kullanımının bazı çalışanlar için rahatsızlık yaratabileceği ve mide bulantısına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Şirket, "VR başlıklarının kullanılması veya sanal ortamda çalışmanın, bazı kişilerde yön duygusunu kaybettirebileceğini ve rahatsızlık yaratabileceğini, bu durumun sanal gerçeklik hastalığına yol açabileceğini belirtmek önemlidir" şeklinde açıklama yaptı.

Çalışma saatlerinde esneklik de önemli bir şart. Çalışanların gece, hafta sonu ve fazla mesai yapmaya istekli olmaları bekleniyor. Bu zorlu şartlar, aylık 6.000 avroya kadar ulaşabilen hatırı sayılır bir maaşla karşılık buluyor.

Tesla, yakın zamanda günlük ev işlerinde yardımcı olabilecek, nesneleri hareket ettirip yönlendirebilen çok işlevli robotunu tanıttı. Bu robotlardan bazıları, şu anda Tesla'nın Fremont fabrikasında aktif olarak kullanılıyor. Bu durum, şirketin robot teknolojisini geleceğinin ayrılmaz bir parçası yapma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguluyor. Robotun maliyetinin ise yaklaşık 22.000 avro olduğu tahmin ediliyor.