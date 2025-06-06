Donald Trump ile cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein arasındaki dostluk, ABD Başkanı ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın arasındaki tartışmadan sonra yeniden gündeme oturdu.

Musk, "Epstein adasında Trump'da vardı" açıklaması, gündeme bomba gibi düştü. Küçük çocukları gizli bir adaya götürerek buradaki zengin isimlerle fuhuş yaptıran, yakalandıktan sonra da hücresinde 'intihar' sebebiyle ölü bulunan Epstein'in konuğu olduğu iddia edilen ABD Başkanı, bu iddialar hakkında henüz açıklama yapmadı.

Trump ve çocuk tecavüzcüsü Epstein'in dostluğu, 1990'larda son son derece bilinen bir olaydı. Zira ikilinin partilerden, toplantılardan fotoğrafları her yerde bulunabiliyor. Bazı partileri Trump düzenlemiş ve Epstein'i özellikle davet etmişti.

Trump'ın kendisi de onlarca cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla boğuşmuştu. İkilinin dostluğu şimdi yeniden gün yüzüne çıkarken, eski mağdurların da ifadeleri yenided esas oldu.

EPSTEİN'İN FUHUŞ ADASI

Donald Trump hakkında yıllar içinde yirmiye yakın kadın cinsel taciz suçlamasında bulundu. Trump, E. Jean Carroll’a 1996’da cinsel saldırıda bulunmaktan sorumlu bulundu ve 5 milyon dolar tazminata mahkûm edildi.

Ancak Trump hakkında olan şimdiki suçlamalar, çok daha ağır. Zira Epstein'in adasında yaşanan mide bulandırıcı çocuk istismarına katıldığı, Musk tarafından öne sürüldü.

Bu adada ailelerinden para karşılığı çocuklarını alan Epstein, 8 yaşına kadar küçük çocukları ünlü ve zenginlerle fuhuşa zorluyordu.

Epstein, bu adaya getirdiği ünlülerin isimlerini ise "küçük siyah defterinde" saklıyordu. Bu defterden çıkan isimlerin arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İngiltere Prensi Andrew, Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi ve ABD Başkanı adayı Hillary Clinton da bulunmakta.K

Kamuoyuna duyurulan listelerde Trump'ın adı geçmiyordu, ancak bazı listelerin gizli tutulduğu biliniyor. Musk, gizli tutulan belgelerde Başkan Trump'ın adının geçtiğini öne sürüyor.

Trump'ın, Epstein’ın 'Lolita Express' isimli uçağını en az yedi kez kullandığı uçuş kayıtlarıyla belgelendi. Trump, Epstein’ın adasında hiç bulunmadığını savundu.

BİRBİRLERİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Epstein ile Trump, 1990’lı yıllardan itibaren birçok etkinlikte birlikte görüntülendi. Trump, 2002’de New York Magazine’e “Jeff’i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam” demişti.

Trump'ın “Güzel kadınları benim kadar sevdiği söyleniyor ve birçoğu oldukça genç” sözleri de o röportajda yer alıyordu. Arşiv görüntüleri, ikilinin Mar-a-Lago’da birlikte dans eden kadınları izlediklerini de gösteriyor.

Trump, Epstein ile 2004’teki bir gayrimenkul anlaşmazlığı sonrası görüşmeyi bıraktıklarını iddia etti.

Epstein 2019’da çocuk fuhuş çetesi yönetmekten tutuklandıktan sonra yüksek güvenlikli bir hapishanenin tek odalı, kameralarla izlenen ve parmaklılı kapılı hücresinde 'intihar' etti.

O dönemde Trump, “kendisinin hayranı değildim” dedi. Ancak Epstein’ın “Donald’ın 10 yıldan beri en yakın arkadaşıydım” dediği ses kayıtları gazeteci Michael Wolff tarafından yayımlandı.

TACİZCİ TRUMP

1990’ların başında bir model olan Stacey Williams’ın ifadeleri, milyarderin ünlü dostluğuna dair karanlık bir perdeyi daha aralıyor.

The Guardian'ın haberine göre Williams, 1992 yılında Epstein aracılığıyla tanıştığı Trump’ın, 1993 ilkbaharında Trump Tower’daki bir karşılaşma sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Williams, Trump'ın “Göğüslerime, belime ve kalçama dokunduğunu" anlattı. O an Epstein’ın Trump’a gülümsediğini gördüğünü de belirtti.

Williams, olaydan sonra Epstein’ın kendisine “Neden ona izin verdin?” diyerek bağırdığını ve bu sözlerle küçük düştüğünü hissettiğini söyledi.

Epstein’la bu olaydan kısa süre sonra ilişkisini sonlandıran Williams, aynı yıl Trump’tan el yazısıyla yazılmış bir kartpostal aldığını da ekledi.