Elon Musk, Alman kamu yayıncısı ZDF’ye karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Dünyanın ilk trilyoneri olan Musk, Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı protestolara ilişkin yaptığı açıklamaların ZDF tarafından çarpıtıldığını savundu.

‘IRKÇI BİR KALABALIK GÖÇMEN AVINA ÇIKTI’

Tartışmanın merkezinde, ZDF’nin Belfast’taki olayları konu alan bir programında kullanılan ifadeler yer aldı. Programda sunucu, “Irkçı bir kalabalık göçmen avına çıktı” derken, Elon Musk’ın da bu olayları teşvik ettiğini öne sürdü.

KANALI YALANCILIKLA SUÇLADI

Sağ popülist çizgide yayın yapan çevrimiçi haber portalı Nius’un genel yayın yönetmeni Julian Reichelt ise ZDF’nin Musk’ın sözlerini yanlış aktardığını savundu. Reichelt, Musk’ın göçmenlere yönelik “av” çağrısında bulunmadığını belirterek kanalı yalan söylemekle suçladı ve sert eleştiriler yöneltti.

‘UTANÇ VERİCİ YALANLAR’

Musk da Reichelt’in paylaşımlarına destek vererek, ZDF’ye dava açacağını duyurdu. Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, “ZDF’nin utanç verici yalanlarına karşı hukuki işlem başlatılıyor” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Musk, geçen hafta Kuzey İrlanda’daki yabancı düşmanı protestolarla ilgili paylaşımları nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu. Aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson ve Restore UK lideri Rupert Lowe’un paylaşımlarını yeniden yayımlayan Musk, protestoların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamakla suçlanmıştı.

AŞIRI SAĞCILAR TARAFINDAN YAPILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast yakınlarında yaşanan olaylarda, göçmen karşıtı gösteriler şiddete dönüşmüş, polis taş atan gruplara tazyikli suyla müdahale etmişti. Protestolar sırasında bazı araçlar ve evler ateşe verilirken, gösteri çağrılarının aşırı sağcı aktivistler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

İLGİLİ BÖLÜM YAYINDAN KALDIRILDI

Musk, Alman bir hukuk firması aracılığıyla, 12 Haziran tarihli "ZDF heute live" programının "Belfast'taki İsyanlar - Musk Protestoları Nasıl Körüklüyor" başlıklı açılış bölümüyle ilgili olarak yayın durdurma emri talep etti. Talep sonrası yayıncı kuruluş ilgili bölümü yayından kaldırdı.