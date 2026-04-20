Algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan X şirketi hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

X platformunun sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın bugün ifade vermek üzere çağrıldığı bildirildi. Ayrıca, soruşturmaya konu olan ihlallerin yaşandığı dönemde yönetici pozisyonunda bulunan Linda Yaccarino'nun da 24 Nisan tarihinde ifade vermesi istendi. Savcılık kaynakları, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesi veya çağrıya yanıt vermemesi durumunda dahi hukuki sürecin durmayacağını ve soruşturmanın işleyişinin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında X’in Paris ofislerinde Şubat 2026’da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.