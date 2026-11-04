ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde, Teksas Senato yarışını Demokrat Parti adayı James Talarico kazandı.

Decision Desk HQ'nun projeksiyonuna göre, eyalet meclisi üyesi ve din eğitimi geçmişi bulunan Talarico, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ı mağlup etti. Bu sonuçla Demokratlar, 1994 yılından bu yana ilk kez Teksas'tan ABD Senatosuna temsilci gönderme başarısı gösterdi.

Yarışta Talarico'nun karşısında yer alan Paxton, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık desteğine sahipti ve muhafazakar kanadın özellikle kürtaj karşıtı politikalarıyla öne çıkan isimleri arasında bulunuyordu.

SEÇİM KAMPANYASINDA ERKEKLİK TARTIŞMASI

Teksas tarihinin en pahalı Senato yarışı olarak görülen seçim sürecinde, adayların politikalarının yanında erkeklik ve cinsiyet kimliği odaklı tartışmalar da gündeme geldi.

Paxton, Demokrat rakibi Talarico'yu hedef alırken düşük testosteron seviyesine işaret eden "low-T" nitelemesinde bulundu.

Trump'ın üst düzey danışmanı ve Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ise Talarico için "ilk trans Senato adayı" ifadesini kullandı; ancak Talarico trans bir birey değildir.

Cumhuriyetçi çevrelerde ayrıca Talarico'nun vegan olduğuna dair asılsız iddialar ileri sürüldü ve bu söylemler de kampanya süresince erkeklik teması etrafında sürdürülen tartışmalara dahil edildi.

YAPAY ZEKA REKLAMLARIYLA HEDEF ALINDI

Paxton'ın seçim kampanyasında, Talarico'nun geçmişte trans haklarına sunduğu destek sıklıkla işlendi.

Cumhuriyetçi adayın ekibi, eyalet çapında yayımlanan yapay zeka üretimi reklam filmleriyle Talarico'nun 2021'deki "Tanrı ikili cinsiyet kategorilerine bağlı değildir" sözlerine dikkat çekti.

Söz konusu reklamlarda Talarico'nun cinsiyet kimliğine dair geçmiş beyanları ve siyasi çizgisi hedefe konuldu. Bu iddialar da kampanya süresince erkeklik teması ekseninde ilerleyen tartışmaların bir unsuru oldu.

TRANS SPORCULAR VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİNDE TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ

Talarico, seçim kampanyası sürecinde trans bireylerin kimi haklarına yönelik geçmişteki fikirlerinde değişikliğe gitti.

Fox News'e verdiği demeçte, güvenliği yahut adil rekabeti riske atması durumunda trans öğrencilerin kızlar arası spor müsabakalarında yer almasına karşı duracağını dile getirdi.

Talarico ayrıca trans çocukların sağlık hizmetlerine erişimi konusundaki önceki yaklaşımını da yumuşatarak, reşit olmayanlara dönük cinsiyet uyum ameliyatlarını engelleyen federal bir yasa tasarısını destekleyeceğini ifade etti.

Bahse konu ameliyatların çocuklarda son derece seyrek uygulandığı kaydedildi. Bu iddialar da kampanya süresince erkeklik teması çerçevesinde yürütülen tartışmaların bir parçası oldu.

KÜRTAJ TARTIŞMASINDA DİNİ KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARDI

Talarico, seçim kampanyasında esas olarak hayat pahalılığı ile yolsuzluk meselelerini öne çıkarırken LGBTQ+ hakları ve kürtaj benzeri tartışmalı alanlarda dini arka planını da kullandı.

Ekimde CNN'in tertiplediği bir programda kürtaj başlığında görüş bildiren Talarico, rakibi gibi kendisinin de Hristiyan olduğuna işaret ederek İncil'de kürtaja ilişkin doğrudan bir ifade bulunmadığını ileri sürdü.

Talarico, değişik dini kaynaklardan farklı çıkarımlar yapılabileceğine değinerek istenmeyen gebelikler ile kürtaj vakalarının düşürülmesinde müşterek adımlar atılabileceğini aktardı. Meselenin kültürel bir çatışma ekseninden ziyade halk sağlığı konusu biçiminde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ELON MUSK'TAN CUMHURİYETÇİ ADAYA DEV DESTEK

Seçim yarışının son düzlüğünde Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ın kampanyasına milyarder iş insanı Elon Musk'ın aktardığı finansal kaynak öne çıktı.

Dünyanın en varlıklı kişileri arasında bulunan Musk'ın, Cumhuriyetçi partinin Teksas'taki Senato sandalyesini muhafaza etmesi gayesiyle tahminen 200 milyon dolar tutarında harcama yaptığı aktarıldı.

Buna karşın Decision Desk HQ verilerine dayanan seçim tahminlerine göre yarışı Demokrat aday James Talarico önde tamamladı. Bu sonuçla Teksas'ta uzun senelerdir süregelen Cumhuriyetçi Senato hakimiyetinde tarihi bir kırılma gerçekleşti.