77 yaşındaki Maye Musk, Bir Kadın Plan Yaparsa kitabının imza günü için İstanbul’a geldi. Program sırasında Tülin Şahin, Musk için erken doğum günü sürprizi hazırladı ve sosyal medyada bu anları paylaştı.

''GERÇEK BİR ROL MODEL''

Şahin paylaşımında, “Olağanüstü Maye Musk için erken bir doğum günü sürprizi hazırladık. Bir kadın plan yaptığında her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayan gerçek bir rol model” ifadelerini kullandı.

''ASLINDA BİR MANKEN, ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR''

Moda programına konuk olan Maye Musk için yapılan kutlamada Şahin, sosyal medyada şunları yazdı: “Aslında bir manken çoğu kişi bilmiyor. Ve biz onunla dünyanın dört bir yanında aynı ajanslara bağlıyız. İkimizi görenler ‘İki farklı jenerasyondan süper modeller bir araya geldi’ yorumunu yaptı.”

Şahin ayrıca Musk’ın nisan ayındaki doğum günü için erken kutlama hazırladıklarını belirterek, “Her anlamda gerçek bir rol model. Aynı ajansı paylaşmak büyük bir onur. ” dedi.